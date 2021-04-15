交通部城市好旅宿評比基隆連5年獲優等 市府教你這樣玩

交通部觀光局每年邀請專家學者組成「旅宿業管理輔導績效評比小組」，基隆市政府日前榮獲優等佳績，基隆市政府今天表示，基隆已連續5年獲得評比優等，實屬不易，市府教遊客來基隆2日、3日遊住宿1到2晚的玩法。

評比主要針對住宿安全保障、非法旅宿管理及合法旅宿管理等3個面向進行縣市評比。基隆市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆非直轄市，在資源有限下能夠全面提升觀光的能見度及旅宿品質，連續5年獲得交通部觀光局旅宿評比優等實屬不易。

曾姿雯說，基隆市政府持續推動「基隆好旅宿服務品質提升計畫」，除了積極輔導基隆34家合法旅宿，參與各項觀光行銷推廣活動，增進觀光商機外；也創新建立「基隆旅宿Line群組」，即時傳遞基隆觀光旅遊及旅宿資訊，並輔導合法旅宿業者提升各項軟、硬體服務，全方位提升食、宿、遊、購、行之旅宿品質。特別在防疫工作上，共同推動安心旅遊及防疫旅宿等措施，提供旅客優質、安心的旅宿環境。

曾姿雯建議旅客到基隆觀光，首日可以搭乘台灣好行及基隆觀光巴士參觀仙洞巖、佛手洞及外木山，然後回到市區漫步在海洋廣場、郵輪港區、基隆夜市及崁仔頂魚市，體會基隆獨特的海派魅力後，再入宿基隆合法旅宿。

第二天建議旅客早起體驗基隆獨有的早食文化，「乾麵+蛋包湯」、「蔥油餅（有大有小）+餛飩湯」、「米苔目+吉古拉小菜切盤」、燒賣、鮮魚湯、炭烤三明治、麵線糊、營養三明治、鹹湯圓、大腸圈，然後要配上基隆三寶沾醬，真是既美味又特別。

緊接著展開基隆要塞司令官邸、正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠及和平島公園之旅，中午就在和平島周邊享受漁夫鍋、海鮮、海草水餃或原住民風味餐。下午前往八斗子車站、海科館及潮境公園等知名景點觀光旅遊。

也可再住一晚，因為還有大坪海岸、情人湖、忘憂谷、基隆嶼等等必遊景點要去拍照打卡，品嘗基隆的文創咖啡、甜點及購買基隆伴手禮，是旅客來基隆必排的行程。

相關行程及景點可上網站參考。

基隆旅遊網

https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

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基隆觀光巴士購票平台

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