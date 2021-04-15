快訊

輝瑞疫苗將獲陸緊急授權 台商最快5月底有望自費施打

潛艦國造引國際情報戰 韓籍工程師疑遭「外力」施壓將分批離境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通部城市好旅宿評比基隆連5年獲優等 市府教你這樣玩

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
交通部城市好旅宿評比基隆連5年獲優等，市府教你這樣玩。圖／基隆市政府提供
交通部城市好旅宿評比基隆連5年獲優等，市府教你這樣玩。圖／基隆市政府提供

交通部觀光局每年邀請專家學者組成「旅宿業管理輔導績效評比小組」，基隆市政府日前榮獲優等佳績，基隆市政府今天表示，基隆已連續5年獲得評比優等，實屬不易，市府教遊客來基隆2日、3日遊住宿1到2晚的玩法。

評比主要針對住宿安全保障、非法旅宿管理及合法旅宿管理等3個面向進行縣市評比。基隆市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆非直轄市，在資源有限下能夠全面提升觀光的能見度及旅宿品質，連續5年獲得交通部觀光局旅宿評比優等實屬不易。

曾姿雯說，基隆市政府持續推動「基隆好旅宿服務品質提升計畫」，除了積極輔導基隆34家合法旅宿，參與各項觀光行銷推廣活動，增進觀光商機外；也創新建立「基隆旅宿Line群組」，即時傳遞基隆觀光旅遊及旅宿資訊，並輔導合法旅宿業者提升各項軟、硬體服務，全方位提升食、宿、遊、購、行之旅宿品質。特別在防疫工作上，共同推動安心旅遊及防疫旅宿等措施，提供旅客優質、安心的旅宿環境。

曾姿雯建議旅客到基隆觀光，首日可以搭乘台灣好行及基隆觀光巴士參觀仙洞巖、佛手洞及外木山，然後回到市區漫步在海洋廣場、郵輪港區、基隆夜市及崁仔頂魚市，體會基隆獨特的海派魅力後，再入宿基隆合法旅宿。

第二天建議旅客早起體驗基隆獨有的早食文化，「乾麵+蛋包湯」、「蔥油餅（有大有小）+餛飩湯」、「米苔目+吉古拉小菜切盤」、燒賣、鮮魚湯、炭烤三明治、麵線糊、營養三明治、鹹湯圓、大腸圈，然後要配上基隆三寶沾醬，真是既美味又特別。

緊接著展開基隆要塞司令官邸、正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠及和平島公園之旅，中午就在和平島周邊享受漁夫鍋、海鮮、海草水餃或原住民風味餐。下午前往八斗子車站、海科館及潮境公園等知名景點觀光旅遊。

也可再住一晚，因為還有大坪海岸、情人湖、忘憂谷、基隆嶼等等必遊景點要去拍照打卡，品嘗基隆的文創咖啡、甜點及購買基隆伴手禮，是旅客來基隆必排的行程。

相關行程及景點可上網站參考。

基隆旅遊網

https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

基隆旅遊網FB粉絲專頁

https://www.facebook.com/klcgfans

基隆觀光巴士購票平台

https://www.ezfly.com/

基隆嶼觀光預約平台：https://reurl.cc/Q7NQY2

交通部城市好旅宿評比基隆連5年獲優等，市府教你這樣玩。圖／基隆市政府提供
交通部城市好旅宿評比基隆連5年獲優等，市府教你這樣玩。圖／基隆市政府提供

基隆嶼 巴士

延伸閱讀

賞螢熱點「助好孕」 基隆暖暖綠色隧道今晚起路燈調暗

「我是妥瑞，但努力突破困境」 基隆805模範生勵志感人

蔡適應與小愉兒包裝餅乾 為百萬家園募資計畫籌資金

基隆議員張顥瀚挺果農 400台斤鳳梨國小營養午餐加菜

相關新聞

影／9人座廂型車塞14國小童 民眾拍下驚：這樣會出事的

有民眾昨天在爆料公社及臉書基隆人貼出一段影片，一輛9人座廂型車載滿國小學生，到基隆市一間國小門口時，車門及後車廂打開後，...

交通部城市好旅宿評比基隆連5年獲優等 市府教你這樣玩

交通部觀光局每年邀請專家學者組成「旅宿業管理輔導績效評比小組」，基隆市政府日前榮獲優等佳績，基隆市政府今天表示，基隆已連...

賞螢熱點「助好孕」 基隆暖暖綠色隧道今晚起路燈調暗

每年4到5月為螢火蟲繁殖季節，基隆市暖暖水源地及東勢街36巷產業道路為暖暖區賞螢熱點，晚間已經開始有螢火蟲熠熠發光。暖暖...

花蓮石梯漁港防撞墊修繕 獲補助154萬

花蓮石梯漁港除了供漁船裝卸漁獲上岸，也是台灣賞鯨船的發源地，不過石梯漁港防撞碰墊老舊，容易導致漁船（筏）破損甚至進水，危...

基隆表揚模範生 妥瑞兒自我突破

基隆市長林右昌昨天頒獎表揚全市各公立幼兒園及國小模範生代表805人，多位模範生代表都有感人、勵志向上的事蹟。尚仁國小駱家...

花東縱谷公路拓寬工程 台東段4月下旬動工

台9線花東縱谷公路安全景觀大道工程，台東段確定4月下旬動工，立法委員劉櫂豪要求公路總局仍要持續與民眾溝通，納入民眾意見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。