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影／9人座廂型車塞14國小童 民眾拍下驚：這樣會出事的

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
9人座廂型車塞14國小學童，民眾拍下驚：這樣會出事。圖／取自爆料公社
9人座廂型車塞14國小學童，民眾拍下驚：這樣會出事。圖／取自爆料公社

有民眾昨天在爆料公社及臉書基隆人貼出一段影片，一輛9人座廂型車載滿國小學生，到基隆市一間國小門口時，車門及後車廂打開後，陸續有學生下車，數一數有14人，明顯超載。基隆監理站、基隆市府教育處都表示，將查明後，依違反公路法、交通車管理辦法告發。

貼文網友說，監理站和警察時常在抓白牌車，這種每天給學生搭的白牌車需要嚴查，因這樣是會出事的，不是消滅，而是有需求就要好好設法規範管理。

基隆市政府教育處副處長陳淑貞說，經查這輛車是有登記的交通車，但未依基隆市交通車管理辦法在車身做符合規定的標示。是9人座的車，但確有超載的情形，教育處將依違反兒少法規定裁罰6千到3萬元罰鍰。

陳淑貞表示，業者都應依基隆市交通車管理辦法來載送孩子，不可超載，如有超載都會依法開罰，呼籲業者遵守規定。

基隆監理站指出，如果是白牌車有違規營業載運學童收取運費，會依公路法來處罰；如有超載也將會開罰，監理站每月都會去學校附近攔查，一旦發現都會告發，杜絕不法，保障學童的安全全，將查該車是否屬未經申請白牌車。

監理站說，依公路法規定，未依法申請核准，個人白牌車違規載送學童收取運費，第一次抓到就會罰10萬元，牌照、駕照吊扣4個月，是很重的處分。（影片取自爆料公社）

基隆 監理站 爆料公社

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