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賞螢熱點「助好孕」 基隆暖暖綠色隧道今晚起路燈調暗
每年4到5月為螢火蟲繁殖季節，基隆市暖暖水源地及東勢街36巷產業道路為暖暖區賞螢熱點，晚間已經開始有螢火蟲熠熠發光。暖暖區公所為「助好孕」，今晚起為期1個月調降周邊路燈亮度，並在路燈桿附上紅色玻璃紙提供民眾取用，覆蓋發光源，減少對螢火蟲的干擾。
暖暖區長蔡春堂表示，每年4到5月為螢火蟲繁殖季節，暖暖水源地及東勢街36巷產業道路為暖暖區賞螢熱點。今天起到5月15日止，賞螢路段路燈照度會調降，並請用路人小心，現場備有紅色玻璃紙，請適量取用，回收再利用。晚間6點半至8點左右為螢火蟲活動最旺盛的時間。
暖暖區公所提醒民眾賞螢要注意事項，首先要保持安靜，大聲喧嘩會對螢火蟲造成干擾，影響螢火蟲的棲息及尋偶交配的行為。其次，不要捕捉螢火蟲，捕捉螢火蟲會影響牠們繁衍後代，也容易因為受驚嚇或被觸摸而死亡。
在賞螢過程可用紅色玻璃紙遮蔽光源，因為光害會影響螢火蟲發光，也會打擾螢火蟲的求偶活動，建議用紅玻璃紙貼覆發光源，對螢火蟲的干擾會是最小的。最重要記得，不要將垃圾留下，螢火蟲對環境相當敏感，且需要乾淨的水源，受垃圾汙染的環境會影響牠們的生存，以及後代的繁衍。建議穿著長袖、長褲以免被蚊蟲咬傷，並避免進入草叢及樹林。
基隆市暖暖水源地水質清澈，生態豐富，兩側林木茂密有如「綠色隧道」，每年都有很多螢火蟲出現，4月開始是繁殖季，螢火蟲會畏光害，光害會影響螢火蟲尋找配偶，建議到綠色隧道賞螢最好不要帶手電筒，如果要帶手電筒也要進行包覆，不能太亮，建議把車停在雙生土地公廟及水公司大樓附近，步行進入，避免車頭燈影響螢火蟲。
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