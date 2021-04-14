花東縱谷公路拓寬工程 台東段4月下旬動工

台9線花東縱谷公路安全景觀大道工程，台東段確定4月下旬動工，立法委員劉櫂豪要求公路總局仍要持續與民眾溝通，納入民眾意見，這樣才能兼顧安全與地方需求。

劉櫂豪今天接受記者電話訪問時證實，總經費新台幣142億餘元的台9線台東擴寬工程即將動工。

劉櫂豪表示，今天他在立法院交通委員會質詢交通部次長陳彥伯、公路總局長許鉦漳。2人說明，台9線花東縱谷公路預計4月下旬正式動工，並允諾在每個工程計畫路段都會充分與當地溝通，整合各方意見，建設一條在地認同的安全景觀大道。

劉櫂豪表示，他很關切台9線縱谷段花東縣界至台東市路段的拓寬計畫，從102年督促公路總局開始納入省道改善計畫，正式評估、規劃，105年更將改善計畫提升至行政院核定，納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」辦理，108年環評通過後，公路總局積極辦理地方工作坊會議，聽取地方聲音。

劉櫂豪表示，地方工作坊會議他幾乎都有出席，瞭解基層的想法，就是希望這條公路拓寬，能夠將衝擊降到最低，安全提到最高，對地方的幫助最大，因此公路總局雖然部分路段即將動工，但他仍要求應持續溝通，把每一段的工程都能完善做好。

劉櫂豪表示，公路總局強調，目前台東鹿野鄉瑞豐-永安段預計4月下旬動工，後續每一段的工程，仍會依照他的要求，釐清地方的意見後再辦理，兼顧安全與在地需求。

劉櫂豪表示，台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段），基於安全性與可靠性考量，將採雙向4車道（可超越慢速車）、設置中央分隔道（避免對撞）、人行道（住戶進出緩衝）、改善危險路段、號誌管制等方案，確保安全措施。

另規劃景觀綠美化設計、自行車道等，計畫全長約45.8公里，總經費約142.09億元，期待拓寬後能帶動地方整體發展，提升公路安全，成為在地居民認同的景觀大道。