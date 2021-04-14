快訊

南科跳電 台電：已恢復供電、尚有一家廠商未復電

花東縱谷公路拓寬工程 台東段4月下旬動工

中央社 / 台東縣14日電

台9線花東縱谷公路安全景觀大道工程，台東段確定4月下旬動工，立法委員劉櫂豪要求公路總局仍要持續與民眾溝通，納入民眾意見，這樣才能兼顧安全與地方需求。

劉櫂豪今天接受記者電話訪問時證實，總經費新台幣142億餘元的台9線台東擴寬工程即將動工。

劉櫂豪表示，今天他在立法院交通委員會質詢交通部次長陳彥伯、公路總局長許鉦漳。2人說明，台9線花東縱谷公路預計4月下旬正式動工，並允諾在每個工程計畫路段都會充分與當地溝通，整合各方意見，建設一條在地認同的安全景觀大道。

劉櫂豪表示，他很關切台9線縱谷段花東縣界至台東市路段的拓寬計畫，從102年督促公路總局開始納入省道改善計畫，正式評估、規劃，105年更將改善計畫提升至行政院核定，納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」辦理，108年環評通過後，公路總局積極辦理地方工作坊會議，聽取地方聲音。

劉櫂豪表示，地方工作坊會議他幾乎都有出席，瞭解基層的想法，就是希望這條公路拓寬，能夠將衝擊降到最低，安全提到最高，對地方的幫助最大，因此公路總局雖然部分路段即將動工，但他仍要求應持續溝通，把每一段的工程都能完善做好。

劉櫂豪表示，公路總局強調，目前台東鹿野鄉瑞豐-永安段預計4月下旬動工，後續每一段的工程，仍會依照他的要求，釐清地方的意見後再辦理，兼顧安全與在地需求。

劉櫂豪表示，台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段），基於安全性與可靠性考量，將採雙向4車道（可超越慢速車）、設置中央分隔道（避免對撞）、人行道（住戶進出緩衝）、改善危險路段、號誌管制等方案，確保安全措施。

另規劃景觀綠美化設計、自行車道等，計畫全長約45.8公里，總經費約142.09億元，期待拓寬後能帶動地方整體發展，提升公路安全，成為在地居民認同的景觀大道。

劉櫂豪 台東 花東縱谷

延伸閱讀

劉櫂豪為台東爭取6660萬元補助 打造友善運動環境

劉櫂豪淚灑備詢台 藍：英系大將與其啼哭不如監督

鐵軌異物入侵監測警示系統 劉櫂豪要求擴大設置

太魯閣號事故 劉櫂豪要求透過外部力量改革台鐵

相關新聞

林右昌重訓2周變瘦接理事長 鄭文燦讚：帥哥變健美瘦了

台灣健康城市聯盟今晚在基隆舉辦理事長改選，基隆市長林右昌接任第七屆理事長，從卸任的桃園市長鄭文燦手中接過印信；林右昌說，...

山林友萬榮 布農族人爭中央山脈七彩湖主權

花蓮縣萬榮鄉公所為推廣觀光和農作物，今天起舉辦「山林友萬榮」展覽，鄉長古明光特別提及，中央山脈上的七彩湖屬於萬榮鄉馬遠村...

「我是妥瑞，但努力突破困境」 基隆805模範生勵志感人

基隆市長林右昌今頒獎表揚全市各公立幼兒園及國小模範生代表805人，多位模範生代表都有感人、勵志向上事蹟。尚仁國小駱小朋友...

「宜蘭第一鮪」進港了 期盼拍賣再衝新高價

繼「屏東第一鮪」日前以每公斤1萬元拍賣獲得高價，「宜蘭第一鮪」也產生了！蘇澳籍漁船新永泰號在日本嶼那國島東北方海域作業時...

宜蘭第一鮪183公斤上岸 船長直呼太幸運

宜蘭縣蘇澳籍漁船新永泰號昨天捕獲一尾黑鮪魚立即返港，今天上午經漁會鑑定後，重量達183公斤且符合其他要件，成為蘇澳今年「...

基隆議員張顥瀚挺果農 400台斤鳳梨國小營養午餐加菜

為挺台灣鳳梨，基隆市議員張顥瀚結合善心人員及佛光山，今天募集50箱約400台斤的鳳梨，分送給基隆市的國小當營養午餐加菜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。