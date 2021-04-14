「我是妥瑞，但努力突破困境」 基隆805模範生勵志感人

基隆市長林右昌今頒獎表揚全市各公立幼兒園及國小模範生代表805人，多位模範生代表都有感人、勵志向上事蹟。尚仁國小駱小朋友為妥瑞氏症，一次次挑戰自我，在全校面前自我介紹妥瑞氏症，大方地說「謝謝老天給我這樣的課題，我是妥瑞，但我努力突破困境，發揮優質潛能」。

林右昌致詞時說，近年少子化關係，教育環境從過去的「粗放」，必須轉變成為「精耕」，叮囑師長不要追求一致性，應鼓勵孩子發揮各自的天賦以及人格特質。

尚仁國小駱小朋友從小與妥瑞氏症為伍，但仍一次次挑戰自我，並主動爭取主持校際典禮；在全校面前介紹自己與妥瑞氏症，更大方地說「謝謝老天給我這樣的課題，我是妥瑞，但我努力突破困境，發揮優質潛能」。

正濱國小的陳小朋友允文允武，能讀會玩，他學業成績表現皆是班上的第一名外，閩南語朗讀及音樂直笛獨奏都有不錯佳績，且是個桌球小高手。

暖暖國小藍小朋友雖被診斷為智能障礙及自閉症，卻不受障礙所限制，求學路上仍努力學習並熱心幫助同學，已連續3年獲選為班級模範生，更在亞特盃心智障礙運動會獲得壘球擲遠亞軍。

七堵國小特教班吳小朋友，具有優異的審美能力，總能發揮他耐心細心兼俱之優點，榮獲特殊教育學生美術比賽拼貼類第二名及三好校園徵稿佳作。