蔡適應與小愉兒包裝餅乾 為百萬家園募資計畫籌資金

2018年小愉兒社會福利基金會、熊米屋社會企業發起「百萬家園募資計畫」，立委蔡適應得知後，幫助小愉兒興建新工作場域的接水、接電問題，現在新工作場域已落成，但軟體設施與內部設計尚須經費協助。 蔡適應今天與小愉兒製作餅乾，呼籲大家多購買熊米屋產品、或向小愉兒的街買者購買餅乾。

財團法人小愉兒社會福利基金會與熊米屋社會企業長期協助患有唐氏症朋友，幫助慢飛的「小愉兒們」學習一技之長，也提供就業與社會適應的協助，讓他們未來能更順利的踏入職場。

2018年小愉兒社會福利基金會、熊米屋社會企業發起「百萬家園募資計畫」，立委蔡適應得知後幫助興建新工作場域的接水、接電問題，如今2021年新工作場域已經落成，但是軟體設施和內部的設計尚須經費來協助，小愉兒社會福利基金會董事長趙又琳今邀蔡適到基隆孝三路的小愉兒烘培據點

趙又琳表示，希望藉由蔡適應的號召，能有更多朋友購買熊米屋產品、或向小愉兒的街買者購買餅乾，支持小愉兒的新家軟體設施。

蔡適應說，熊米屋和小愉兒正在興建新的庇護工廠，目前建物已完成，內部的裝潢和設施都還需要資金支持，希望社會大眾能夠多多給予支持。