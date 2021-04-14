消防員火場滅火燙傷 手指起2水泡大如「鴿子蛋」

基隆市一家補習班發生火警，消防局林姓隊員在火場灌救時右手背燙傷，靠近食指、無名指關節處的2顆水泡有如「鴿子蛋」大小。消防署今派人到基隆慰問林姓隊員，肯定他與其他同仁奮勇執勤，及時滅火讓災情不再擴大。

基隆市信義區正義路一間補習班12日傍晚起火燃燒，當時有15名學生在教室，補習班人員及時疏散下樓。消防局「119」勤務指揮中心當天下午6點2分接獲報案，出動5個消防分隊15車、35人前往救援，到場時屋內不斷竄出黑煙。

救災指揮官消防局第一大隊副大隊長蘇元鏞指揮消防員，布設多條水線灌救，約20分鐘就控制火勢，6點42分完全撲滅，進行排煙。

但滅火過程中，林姓消防員在火場射水，後來察覺右頸、右手似被燙傷。撤出火場到安全地點，脫下部分裝備，由其他同仁澆水降溫。

林員原以為只是起小水泡傷勢無礙，不必就醫，但隔天發現手背2顆水泡「越長越大」，直徑2、3公分。消防局長陳龍輝囑咐林要就醫包紮，照顧好患部防範感染。林員經治療已無大礙，消防署官員今天到基隆表達慰問之意。

陳龍輝說，林員12日出勤時穿戴早年發放的消防手套，沒有使用新的消防手套，手套可能因為長期使用，磨損降低防護力。

陳龍輝表示，消防救災面臨高風險場域，各地不時會傳出消防員出勤受傷；未來除藉由訓練 提升第一線人員克服潛在危險能力，也會透過案例宣導提醒消防員在火場採蹲低姿勢開啟房門等準則，盡量減免受到火煙及輻射熱等危害。