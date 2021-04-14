山林友萬榮 布農族人爭中央山脈七彩湖主權

花蓮縣萬榮鄉公所為推廣觀光和農作物，今天起舉辦「山林友萬榮」展覽，鄉長古明光特別提及，中央山脈上的七彩湖屬於萬榮鄉馬遠村所有，近日將上山宣示主權。

由財團法人石材暨資源產業研究發展中心與萬榮鄉公所合辦的「山林友萬榮」展覽，今天起至7月底在「後山山後故事館」展出，展出內容包括特色景點介紹、工藝、農業等。

萬榮鄉為山地原住民鄉，以太魯閣族、布農族二大族群為主，全鄉面積占花蓮縣總面積約13%，但多為山地，生產的農作物多屬高山特色作物，如箭筍、馬告、高山咖啡等；特色景點有碧赫潭、紅葉溫泉等。

萬榮鄉長古明光在開幕記者會中表示，感謝藉此機會能行銷萬榮的農特產品；鄉內馬遠村布農族人屬於丹社群，中央山脈上的「七彩湖」是布農族丹社群的重要傳統領域，七彩湖行政區域就是萬榮鄉。

古明光說，民國102至107年間，鄉公所請來專家學者與部落青年數次到七彩湖傳統領域內記錄過去布農族人居所與狩獵場，以及歷史事件、遷移過程等。這些記錄、過程均獲原民會認同，108年也舉辦成果展。不過主管機關林務局似乎模糊焦點，因此將與馬遠村部落耆老、青年等人於4月18、19、20日登上七彩湖宣示主權。