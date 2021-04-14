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基隆議員張顥瀚挺果農 400台斤鳳梨國小營養午餐加菜

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議員張顥瀚挺果農，400台斤鳳梨國小營養午餐加菜。圖／基隆議員張顥瀚提供
基隆議員張顥瀚挺果農，400台斤鳳梨國小營養午餐加菜。圖／基隆議員張顥瀚提供

為挺台灣鳳梨，基隆市議員張顥瀚結合善心人員及佛光山，今天募集50箱約400台斤的鳳梨，分送給基隆市的國小當營養午餐加菜。

今天上午有善心人士捐贈400台斤鳳梨佛光山志工中正區安瀾橋福興宮削鳳梨，提供正濱、中正國小午餐加菜，志工的手法俐落，把一顆顆鳳梨削好，吃起來都很甜。去心的鳳梨，剩下的果皮收集起來可做成酵素，環保再利用。

張顥瀚說，大陸自3月起片面禁台灣鳳梨輸入，目前正值鳳梨盛產，價格直直落，果農生計大受影響，他結合善心人員及佛光山募集50箱約400台斤的鳳梨，分送給基隆正濱、中正國小營養午餐加菜，學校也機會教育，教導學生食農教育課程，支持辛苦耕作的農民，吃剩的皮和果肉也會與社區製成環保清潔劑。

正濱國小校長王春奎表示，鮮甜多汁，含維生素C、B群及膳食纖維，學校營養午餐加菜，學生多吃鳳梨，一起挺果農。

基隆議員張顥瀚挺果農，400台斤鳳梨國小營養午餐加菜。圖／基隆議員張顥瀚提供
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基隆議員張顥瀚挺果農，400台斤鳳梨國小營養午餐加菜。圖／基隆議員張顥瀚提供
基隆議員張顥瀚挺果農，400台斤鳳梨國小營養午餐加菜。圖／基隆議員張顥瀚提供
基隆議員張顥瀚挺果農，400台斤鳳梨國小營養午餐加菜。圖／基隆議員張顥瀚提供
基隆議員張顥瀚挺果農，400台斤鳳梨國小營養午餐加菜。圖／基隆議員張顥瀚提供
基隆議員張顥瀚挺果農，400台斤鳳梨國小營養午餐加菜。圖／基隆議員張顥瀚提供

鳳梨 佛光山 營養午餐

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