基隆議員張顥瀚挺果農 400台斤鳳梨國小營養午餐加菜

為挺台灣鳳梨，基隆市議員張顥瀚結合善心人員及佛光山，今天募集50箱約400台斤的鳳梨，分送給基隆市的國小當營養午餐加菜。

今天上午有善心人士捐贈400台斤鳳梨佛光山志工中正區安瀾橋福興宮削鳳梨，提供正濱、中正國小午餐加菜，志工的手法俐落，把一顆顆鳳梨削好，吃起來都很甜。去心的鳳梨，剩下的果皮收集起來可做成酵素，環保再利用。

張顥瀚說，大陸自3月起片面禁台灣鳳梨輸入，目前正值鳳梨盛產，價格直直落，果農生計大受影響，他結合善心人員及佛光山募集50箱約400台斤的鳳梨，分送給基隆正濱、中正國小營養午餐加菜，學校也機會教育，教導學生食農教育課程，支持辛苦耕作的農民，吃剩的皮和果肉也會與社區製成環保清潔劑。