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宜蘭第一鮪183公斤上岸 船長直呼太幸運

中央社 / 宜蘭14日電
宜蘭蘇澳籍漁船「新永泰號」13日捕獲一尾黑鮪魚後返港，14日上午經蘇澳區漁會等單位鑑定為活體上岸且重量達183公斤，成為蘇澳今年「第一鮪」。（蘇澳區漁會提供）中央社
宜蘭蘇澳籍漁船「新永泰號」13日捕獲一尾黑鮪魚後返港，14日上午經蘇澳區漁會等單位鑑定為活體上岸且重量達183公斤，成為蘇澳今年「第一鮪」。（蘇澳區漁會提供）中央社

宜蘭縣蘇澳籍漁船新永泰號昨天捕獲一尾黑鮪魚立即返港，今天上午經漁會鑑定後，重量達183公斤且符合其他要件，成為蘇澳今年「第一鮪」，船長郭彥彬直呼太幸運了。

年僅30歲的郭彥彬從事捕魚工作已有6、7年，船長資歷則有3年，擔任船長後，今年是第2年捕黑鮪魚，去年他也捕獲19尾黑鮪魚。郭彥彬昨天和4艘友船出海，下午在日本與那國島東北方海域、台日漁業協議適用海域作業時捕獲一尾黑鮪魚。

郭彥彬收拾完工具後立即返港，歷經10小時抵達南方澳漁港，他說，今天上午7時許，經蘇澳區漁會等單位鑑定為活體上岸且重量達183公斤，成為蘇澳今年「第一鮪」。

「很幸運，第一天出海就抓到了」，郭彥彬表示，今年因海中河豚數量暴增，導致漁獲量大減，才會想提前改捕黑鮪魚，這也是他捕魚生涯首次拚到「第一鮪」，非常開心也希望能賣到好價錢。

宜蘭去年「第一鮪」由蘇澳籍漁船「全昌隆168號」捕獲，重約200公斤黑鮪魚，拍賣總價達新台幣200萬元，創下每公斤1萬元單價新高。蘇澳區漁會將於16日中午11時30分在蘇澳區漁會第三魚貨拍賣場舉辦今年宜蘭「第一鮪」拍賣，屆時將邀請宜蘭縣長林姿妙共襄盛舉。

蘇澳區漁會表示，「第一鮪」認定條件除漁船須合法登記，捕獲的黑鮪魚起鉤時須是活魚，且要重達180公斤以上並最早駛回漁港，缺一不可。

蘇澳 黑鮪魚 林姿妙

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