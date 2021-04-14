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大翅鯨攝影展募款 助門諾醫院守護母嬰健康

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
「悠游。待新生」攝影展自即日起至本月底止，共9幅作品在門諾醫院門診大廳2樓展出。圖／門諾醫院提供
「悠游。待新生」攝影展自即日起至本月底止，共9幅作品在門諾醫院門診大廳2樓展出。圖／門諾醫院提供

曾獲有「攝影界奧斯卡」之稱的IPA國際攝影大賽ZOLA（陳玟樺），喜歡到世界各地拍攝鯨豚。她得知花蓮門諾醫院缺經費購置高階檢查儀器，決定展出獲獎作品，並授權製作大幅掛畫，作為捐款人的贈禮，也捐出現場作品售價的10%支持響應，希望藉由拋磚引玉，為偏鄉弱勢婦女健康盡一分心力。

本名陳玟樺的ZOLA，因為喜歡鯨豚而潛入台灣花東、東加、斯里蘭卡、紐西蘭等不同海域拍攝鯨豚影像。這次在門諾醫院展出的「悠游。待新生」，是她在2015年至2017年，前往東加王國所拍攝的大翅鯨作品，此作品更在2020年IPA國際攝影大賽，獲得2項國際殊榮。

ZOLA說，大翅鯨相較其他種類的鯨魚，肢體語言非常豐富，有時看到母鯨擺動著雙鰭，就好像是在擁抱著小鯨，畫面令人感動。展出的多幅作品中，名為「母子背影」的攝影作品廣受喜愛，這也是她潛入東加群島海域，經長時間等待所捕捉的影像，母鯨與小鯨一起游向光明之處，帶給觀賞者許多的溫暖與希望，如同每個生命的誕生，都代表著新的希望。

門諾醫院為照顧東部婦女的健康，以及幫助弱勢的孕婦進行高階自費項目的檢查，將全面更新高階4D超音波機、胎心音監視器、籌募高階超音波產檢補助費用，共910萬元。ZOLA得知後，決定要運用作品幫忙募款，將「母子背影」的作品授權給院方，製作成捐款滿額的贈禮。

門諾醫院表示，花蓮有近7成的新生兒在門諾醫院出生，有感於原鄉部落孕婦因先天及後天環境等因素，無法負擔自費的高階檢查，孩子出生後才發現異常。為此，門諾醫院期盼藉由1次約4500元的高階超音波產檢補助，讓醫師評估，孕婦也能享有孕程內免費1次的檢查，讓寶寶健康出生。

「悠游。待新生」攝影展自即日起至本月底止，共9幅作品在門診大廳2樓展出。ZOLA說，門諾醫院長期關懷弱勢，對偏鄉醫療的投入更是不遺餘力，這次院方要更新的設備不僅對於母嬰的健康有極大的幫助，與這次展出的主題也有著密不可分的連結，盼藉此拋磚引玉，喚起更多人的支持。

曾獲IPA國際攝影大賽ZOLA將「母子背影」的作品授權給門諾醫院，製作成捐款滿額的贈禮。圖／門諾醫院提供
曾獲IPA國際攝影大賽ZOLA將「母子背影」的作品授權給門諾醫院，製作成捐款滿額的贈禮。圖／門諾醫院提供
曾獲IPA國際攝影大賽ZOLA得知，門諾醫院缺經費購置高階檢查儀器，決定授權製作大幅掛畫，作為捐款人的贈禮，也捐出現場作品售價的10%響應。圖／門諾醫院提供
曾獲IPA國際攝影大賽ZOLA得知，門諾醫院缺經費購置高階檢查儀器，決定授權製作大幅掛畫，作為捐款人的贈禮，也捐出現場作品售價的10%響應。圖／門諾醫院提供

孕婦 鯨豚

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