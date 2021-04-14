犬貓路殺不再丟垃圾車 基隆專用箱上路體面走最後一程

為了更尊重動物生命並友善流浪動物，基隆市議員張秉鈞建議環保局應要有流浪動物善終流程。環保局編列預算委外製作300個街道犬貓遺體專用箱出爐，19日正式上路使用，讓浪浪們可以更體面的走完最後一程。

市議員張秉鈞今天說，很開心看到基隆市環保局願意支持並且實際行動，製作了動物遺體專用箱，讓浪浪們可以更有尊嚴、更體面的離開。未來也會持續推動動保相關議題，不管事寵物公園或是24小時救援，持續替毛小孩爭取更多福祉。

張秉鈞表示，基隆市街道犬貓遺體專用箱將於19日正式上線，民眾如有在街道路旁看見流浪動物的遺體，可直接與基隆市環保局通報，協助流浪貓犬讓牠們更有尊嚴地離開。