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犬貓路殺不再丟垃圾車 基隆專用箱上路體面走最後一程
為了更尊重動物生命並友善流浪動物，基隆市議員張秉鈞建議環保局應要有流浪動物善終流程。環保局編列預算委外製作300個街道犬貓遺體專用箱出爐，19日正式上路使用，讓浪浪們可以更體面的走完最後一程。
市議員張秉鈞今天說，很開心看到基隆市環保局願意支持並且實際行動，製作了動物遺體專用箱，讓浪浪們可以更有尊嚴、更體面的離開。未來也會持續推動動保相關議題，不管事寵物公園或是24小時救援，持續替毛小孩爭取更多福祉。
張秉鈞表示，基隆市街道犬貓遺體專用箱將於19日正式上線，民眾如有在街道路旁看見流浪動物的遺體，可直接與基隆市環保局通報，協助流浪貓犬讓牠們更有尊嚴地離開。
市府環保局清潔隊長潘家齊指出，依照往年統計每月大概會有20至30件民眾通報流浪動物死亡，一年統計有近300件相關案件。有別於以往都只將浪浪遺體放入塑膠袋，今年特別編列預算，製作300個街道犬貓遺體專用箱，各環保班人員也將很慎重、尊重的將大體送入紙箱妥善處理。
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