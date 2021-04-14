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犬貓路殺不再丟垃圾車 基隆專用箱上路體面走最後一程

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
犬貓路殺不再丟垃圾車，基隆專用箱上路體面走最後一程。圖／議員張秉鈞提供
犬貓路殺不再丟垃圾車，基隆專用箱上路體面走最後一程。圖／議員張秉鈞提供

為了更尊重動物生命並友善流浪動物基隆市議員張秉鈞建議環保局應要有流浪動物善終流程。環保局編列預算委外製作300個街道犬貓遺體專用箱出爐，19日正式上路使用，讓浪浪們可以更體面的走完最後一程。

市議員張秉鈞今天說，很開心看到基隆市環保局願意支持並且實際行動，製作了動物遺體專用箱，讓浪浪們可以更有尊嚴、更體面的離開。未來也會持續推動動保相關議題，不管事寵物公園或是24小時救援，持續替毛小孩爭取更多福祉。

張秉鈞表示，基隆市街道犬貓遺體專用箱將於19日正式上線，民眾如有在街道路旁看見流浪動物的遺體，可直接與基隆市環保局通報，協助流浪貓犬讓牠們更有尊嚴地離開。

市府環保局清潔隊長潘家齊指出，依照往年統計每月大概會有20至30件民眾通報流浪動物死亡，一年統計有近300件相關案件。有別於以往都只將浪浪遺體放入塑膠袋，今年特別編列預算，製作300個街道犬貓遺體專用箱，各環保班人員也將很慎重、尊重的將大體送入紙箱妥善處理。

犬貓路殺不再丟垃圾車，基隆專用箱上路體面走最後一程。圖／議員張秉鈞提供
犬貓路殺不再丟垃圾車，基隆專用箱上路體面走最後一程。圖／議員張秉鈞提供

基隆 流浪動物

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