台鐵東正線將通車 4/16事故現場聯合法會告慰亡者
台鐵太魯閣號事故造成49人罹難，東正線修復進入尾聲，台鐵局通車前安排法會、公祭，預計16日在事故現場舉行聯合法會，17日舉行最後一場聯合追思公祭，告慰罹難者。
台鐵408次列車，2日行經崇德–和仁東正線，清水隧道北口前撞上掉落鐵軌的工程車，造成49人罹難、逾200人輕重傷。台鐵將於15日、17日分別在台北、台東及花蓮舉辦聯合追思公祭，16日在事故現場舉辦法會。
台鐵花蓮運務段長吳金添指出，16日中午12時30分在事故現場上方、西正線明隧道水泥平台舉行法會，由佛光山花蓮月光寺等40名法師聯合超渡，預計沿著工程車滑落斜坡至東正線隧道口沿途灑淨。
吳金添表示，法會時間約6小時，交通部長林佳龍、台灣鐵路管理局代理局長祁文中、花蓮縣長徐榛蔚等人都會到場，也開放罹難者家屬參與；17日下午3時將於花蓮市立殯儀館懷德廳舉行最後一場聯合追思公祭。
吳金添指出，台鐵崇德–和仁東正線事故現場搶修進入尾聲，預計16日完成隧道結構補強，並建置工區管制大門、安全防護圍籬及監視器等，20日達到通車標準。
為因應聯合公祭人潮，花蓮警分局在花蓮市立殯儀館附近規畫太平洋公園、代天府旁等2處停車區，共可停放340輛車，步行至會場只需2分鐘，並增設臨時導標，加派員警指揮引導。
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