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石梯坪漁港防撞碰墊老舊 花蓮縣府爭補助修繕

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮石梯坪漁港防撞碰墊老舊，容易導致漁船破損甚至進水，縣府獲報後，協助向漁業署爭取經費，重新製作掛輪胎等，以解決安全問題。圖／花蓮縣政府提供
花蓮石梯坪漁港防撞碰墊老舊，容易導致漁船破損甚至進水，縣府獲報後，協助向漁業署爭取經費，重新製作掛輪胎等，以解決安全問題。圖／花蓮縣政府提供

花蓮石梯坪漁港是南區唯一主要漁港，除了漁船捕撈新鮮的漁獲上岸，也是台灣賞鯨船的發源地，不過石梯坪漁港防撞碰墊老舊，容易導致漁船（筏）破損甚至進水，恐危及停泊安全。花蓮縣政府農業處獲報後，協助向漁業署爭取經費，重新製作掛輪胎等，以解決安全問題。

石梯坪為東海岸的景點，因地形呈梯狀而得名，海岸線受海水侵蝕而變化，較少外來汙染，還有珊瑚礁群提供生物棲息，吸引漁民或釣客捕漁獲，進而興建石梯坪漁港。

縣府農業處去年陸續辦理漁業座談會，和漁友進行交流，並就漁友所提事項積極研擬解方，為常年於海上打拼的漁友們，打造最便利舒適的作業環境。其中，石梯漁港漁友提出港口防撞碰墊修繕，經農業處向漁業署爭取，順利於今年獲得漁業署經費補助。

農業處長吳昆儒說明，石梯漁港防撞碰墊為當地縣籍漁船停放安全及使用的重要設施，於石梯漁港南區場座談會中，漁友張金盛反應，該港防撞碰墊過於陳舊，損壞嚴重，對漁友來說已影響作業安全，農業處承諾會努力解決。

經農業處勘察漁友反應的事項，發現防撞碰墊多處洞孔損壞不堪使用，和設計單位會勘後，判斷部分區域需重新製作及掛設輪胎，函送漁業署爭取修繕經費，獲核定154萬元補助。

農業處表示，石梯漁港為位於花蓮東岸南區唯一主要漁港，不僅是漁民生計，更連動影響著周邊景觀的發展。今年的漁業座談，農業處已著手規畫辦理，請各港區漁友踴躍參與，反應需求，讓捕魚作業更順利安全。

漁業署 漁民 珊瑚

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