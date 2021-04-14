超商店員變設計助理工程師 他靠電腦製圖班考取2證照

原本在便利超商擔任店員的小凱（化名），對未來的職涯發展十分迷惘，工作並不快樂。去年到基隆就業中心尋求協助，在就業服務員協助下找出自己的興趣，參加很受歡迎的「電腦輔助機械製圖班」職訓課程，順利考取2張證照，學得一技之長後受雇到一家知名企業擔任設計助理工程師，工作有發展性也樂在其中。

基隆就業中心今天表示，20多歲的小凱，大學畢業後先後擔任到一家郵輪公司行李服務人員、科技公司生產技術員及便利超商店員，但他覺工作內容與自己個性不合，也無法累積實用的經驗與技能。

去年5月，小凱到基隆就業中心尋求協助，在就業服務員黃婉君運用深度晤談協助小凱，發現機械工程是他嚮往的職業類別，小凱決定學習一技之長後轉換跑道，於是辭去便利商店的工作，參加基隆就業中心六堵分站「電腦輔助機械製圖班」職訓課程。

小凱說，在為期920小時的職訓課程中，他從基礎設計概念、模具相關知識、電腦輔助繪圖、3D電腦立體製圖到AuotCAD、Solidworks、Creo軟體應用等課程，結訓前就考取電腦輔助機械製圖及電腦輔助立體製圖2張丙級證照。

就業中心表示，由於小凱有專業證照，結訓前一周，就業服務員介紹他到從事軍事模型的一家知名企業面試，果然在專業證照的加持下得到錄用。

基隆就業中心主任盛慧中說，求職者必須透過不斷學習才能跟上時代的進步，一技之長很重要，六堵分站開辦職訓課程，提供失(待)業者學得一技之長以順利進入職場，針對在職者也提供進修訓練以提升職場競爭力。110年度下半年6月開辦免費的「電腦輔助機械製圖班」已開放報名，歡迎待業朋友把握職業訓練的機會，踴躍報名參加，詳情請上「台灣就業通」(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)或洽詢基隆就業中心六堵分站服務專線（02）24515020分機3381報名。