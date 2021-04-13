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基隆3248戶大停電 仁愛、中山區一片漆黑 台電搶修中
基隆市晚間近10點，仁愛、中山區一片漆黑，共有3248戶大停電，台電搶修中。
今天晚間仁愛區、中山區大停電，很多民宅一片漆黑，電燈都黑，電視都不能看，冷氣不能開，引發民眾抱怨，紛上臉書社群反映，今晚怎麼突然大停電？台電基隆區營業處表示，晚間9點47分時，因安樂變電所第33號饋線(CC33)相間(CO)及接地(LCO)電驛動作，引起斷路器跳脫事故導致停電。
停電範圍包括基隆市仁愛區愛一路、愛三路、孝三路、孝四路等及中山區部分區域，共有3248戶，含高供11戶。目前已有550戶復電，到晚間11點尚有停戶數2698戶。台電表示，已派員搶修復舊，事故主因已派員查修中，查明事故原因。
市議員宋瑋莉表示，停電戶數多，請台電盡速恢復供電並查明原因。
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