快訊

台積電赴美設廠「有利可圖」 但能否成功要先問地鼠龜及仙人掌

提醒中央疫苗面臨作廢 衛生局長爆：柯文哲不敢逆時中

林右昌：基隆還債47億 從谷底翻身

中央社 / 基隆13日電
基隆市長林右昌（圖）談及如何讓基隆谷底翻身時表示，公元2014年底剛上任時，基隆負債新台幣124億元史上最高，負債比達47.37％，但近年已還債47億元，負債比降到30.63％。 圖／中央社
基隆市長林右昌（圖）談及如何讓基隆谷底翻身時表示，公元2014年底剛上任時，基隆負債新台幣124億元史上最高，負債比達47.37％，但近年已還債47億元，負債比降到30.63％。 圖／中央社

基隆市長林右昌今天談及如何讓基隆谷底翻身時表示，公元2014年底剛上任時，基隆負債新台幣124億元史上最高，負債比達47.37％，但近年已還債47億元，負債比降到30.63％。

「就像開著老爺車與其他城市競爭」，他說，剛當市長時，基隆失業率、離婚率及自殺率「三高」，是「最不快樂的城市」，但經這幾年努力，已成功償債。

林右昌下午受邀到世新大學演講，與滿場約600名學生分享這幾年率基隆市政府團隊推動的許多建設時表示，把基隆放首都生活圈中思考、重新定位，才能找到出路。剛開始市府雖窮到連規劃的錢都沒有，同仁須向中央政府爭取經費，但在大家努力下，即使95％土地都非市府所有，還是照樣「在太歲頭上動土」。

他說，市府陸續推動國門廣場、城際轉運站等重大建設，基隆港邊3.5公里水岸廊帶也將完成，依期程2022年軍港就要遷移，逐漸翻轉基隆困境。

林右昌也舉市府團隊最近創舉表示，位於交通最核心地區的基一信橋拆除工程，從最初規劃5天縮短到48小時，最後團隊使用2部拖車頭「載走」天橋，拆除作業30小時就完成。

此外，林右昌說，時下最夯打卡景點「正濱色彩屋」，市府與居民「磨」了2年，才喚起民眾參與意識，港邊現在可在中秋節辦海鮮啤酒趴，去年規劃的海派浪漫光雕秀吸引無數遊客目光，「沒有資源還是可以做出很多事」，讓外縣市民刮目相看。

基隆港 林右昌

相關新聞

基隆要塞司令官邸及校官眷舍每晚點燈 有機會拿古蹟沙

基隆市文化局今天舉辦「來去基隆迺古蹟」記者會，宣布基隆要塞司令官邸及校官眷舍，即日起開放民眾周末自由參觀，但仍維持團體預...

基隆麥金路284人孔蓋降剩8個 示範道路人行道拓寬串接

基隆市安樂區麥金路原本道路品質不佳，受民眾詬病，市府工務處將全長3公里的麥金路規畫為示範道路，將人行道拓寬及串聯、把纜線...

基隆公立、非營利幼兒園今年增561名額 8月起月費降1千

基隆市公立幼兒園及非營利幼兒園今年5月1、2日登記，現場、線上均可，共核定5202個名額，較去年大增561名。另自今年8...

花縣府設市區裝卸貨專用停車格 下月15日開始收費

花蓮市區金三角商圈有許多店家，卻沒有裝卸貨專用停車格，貨車容易亂停影響交通。花蓮縣政府選定9處設為裝卸貨專用停車格示範區...

台東縣大南溪上游堰塞湖評估仍無立即危險

台東林區管理處於昨晚在卑南鄉東興村說明大南溪堰塞湖情況，台東林管處吳昌祐處長表示，5月將進入汛期，雖評估不至於影響村落安...

男子粉鳥林釣魚失蹤不見人影 今擴大搜救

宜蘭黃姓男子昨晚到粉鳥林漁港附近的消波塊釣魚，徹夜未歸，岸巡單位今天凌晨4點多接獲報案找人，現場發現漁具及車輛，但未見人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。