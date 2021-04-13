林右昌：基隆還債47億 從谷底翻身

基隆市長林右昌今天談及如何讓基隆谷底翻身時表示，公元2014年底剛上任時，基隆負債新台幣124億元史上最高，負債比達47.37％，但近年已還債47億元，負債比降到30.63％。

「就像開著老爺車與其他城市競爭」，他說，剛當市長時，基隆失業率、離婚率及自殺率「三高」，是「最不快樂的城市」，但經這幾年努力，已成功償債。

林右昌下午受邀到世新大學演講，與滿場約600名學生分享這幾年率基隆市政府團隊推動的許多建設時表示，把基隆放首都生活圈中思考、重新定位，才能找到出路。剛開始市府雖窮到連規劃的錢都沒有，同仁須向中央政府爭取經費，但在大家努力下，即使95％土地都非市府所有，還是照樣「在太歲頭上動土」。

他說，市府陸續推動國門廣場、城際轉運站等重大建設，基隆港邊3.5公里水岸廊帶也將完成，依期程2022年軍港就要遷移，逐漸翻轉基隆困境。

林右昌也舉市府團隊最近創舉表示，位於交通最核心地區的基一信橋拆除工程，從最初規劃5天縮短到48小時，最後團隊使用2部拖車頭「載走」天橋，拆除作業30小時就完成。

此外，林右昌說，時下最夯打卡景點「正濱色彩屋」，市府與居民「磨」了2年，才喚起民眾參與意識，港邊現在可在中秋節辦海鮮啤酒趴，去年規劃的海派浪漫光雕秀吸引無數遊客目光，「沒有資源還是可以做出很多事」，讓外縣市民刮目相看。