基隆要塞司令官邸及校官眷舍每晚點燈 有機會拿古蹟沙

基隆市文化局今天舉辦「來去基隆迺古蹟」記者會，宣布基隆要塞司令官邸及校官眷舍，即日起開放民眾周末自由參觀，但仍維持團體預約制。兩處古蹟建築將會以街道美術館的概念，每日晚間6時點燈，為沙灣歷史文化園區點亮發光，民眾也有機會拿到「大沙灣古蹟沙」。

文化局長陳靜萍表示，要塞司令官邸與校官眷舍歷經時代更迭，經歷1902年台灣第一座海水浴場「大沙灣海水浴場」的誕生，也見證基隆現代化築港的過程，是相當重要的文化資產。未來兩處古蹟將於每日晚間6時準時亮燈，以街道美術館的概念讓點亮古蹟融入日常。

陳靜萍說，兩棟古蹟於去年修復完成後，因應疫情影響皆採取團體預約導覽模式。收到來自民眾與團體絡繹不絕的導覽申請，且國內疫情逐漸趨緩之際，即日起周末將全面開放自由參觀，5月起也將增設週末限定導覽專場，鼓勵全台民眾一起來基隆「迺古蹟」。

文化設施科長吳純明表示，考量要塞司令部校官眷舍周圍正進行景觀改造工程，因安全疑慮，現階段周末僅開放要塞司令官邸。此外今年正逢要塞司令官邸建成滿90周年，配合4月17、18日周末首次開放，不限定基隆市民，現場到訪這兩天前10名身分證末碼為9或0的民眾，將贈送「大沙灣古蹟沙」；線上活動則採取徵集「老宅美照」方式抽籤送。