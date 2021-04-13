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基隆麥金路284人孔蓋降剩8個 示範道路人行道拓寬串接

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆麥金路284人孔蓋降剩8個，示範道路人行道拓寬串接。圖／ 基隆市政府提供
基隆麥金路284人孔蓋降剩8個，示範道路人行道拓寬串接。圖／ 基隆市政府提供

基隆市安樂區麥金路原本道路品質不佳，受民眾詬病，市府工務處將全長3公里的麥金路規畫為示範道路，將人行道拓寬及串聯、把纜線收納於共同管溝將路燈及號誌桿共構，原有284座人孔蓋大幅減少至8座，近日都已完工，民眾都說行駛變平穩許多。

市府工務處長張元良今天在市務會議後記者會表示，麥金路北起基金公路，往南延伸至國道一號八堵交流道，全長約3000公尺，是基隆市極為重要的市區道路，附近大型社區林立，沿途行經安樂國宅社區、長庚院區、新興大型社區及校園通行廊帶等重點區域。

當地民眾反映道路品質不佳、通行環境不順高低起伏、纜線雜亂等現象，市府向中央爭取經費進行改善，改善後也將原有寬度不足及無設置人行環境的斷點，進行人行道拓寬及串聯，也透過共同管溝建置，清整紊亂的天際纜線收納在共同管溝內，現場環境一改雜亂無章。

張元良並說，市府執行桿件及路面人手孔減量作業，將沿線16處路口之既有之路燈及號誌桿共構為一體，另路面原有284座人手孔，僅留設民生必需之8座，人孔蓋下地比例為97.2%。藉由人孔蓋減量及鋪面改善完後，麥金路道路平坦度指標IRI(國際糙度指標）也從原有的平均4.99m/Km，降為2.64 m/Km，遠優於一般施工後之驗收規範3.5 m/Km。

工務處並表示，麥金路施工困難度高於一般市區道路，因為施工範圍交通流量大且住宅區密集，日夜間施工皆不易，沿線又經長庚醫療院區，施工過程除需兼顧工程品質及進度，又需考量醫療救護需求，幸好民眾體諒，使工程如期如質完成。

基隆麥金路284人孔蓋降剩8個，示範道路人行道拓寬串接。圖／ 基隆市政府提供
基隆麥金路284人孔蓋降剩8個，示範道路人行道拓寬串接。圖／ 基隆市政府提供
基隆麥金路284人孔蓋降剩8個，示範道路人行道拓寬串接。圖／ 基隆市政府提供
基隆麥金路284人孔蓋降剩8個，示範道路人行道拓寬串接。圖／ 基隆市政府提供

人行道 基隆 長庚

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