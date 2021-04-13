基隆公立、非營利幼兒園今年增561名額 8月起月費降1千

基隆市公立幼兒園及非營利幼兒園今年5月1、2日登記，現場、線上均可，共核定5202個名額，較去年大增561名。另自今年8月起，公立、非營利幼兒園都降價1000元，對家長而言是利多的好消息。

公立及非營利幼兒園登記在5月1日上午9時至下午3時，及5月2日上午9時至12時，凡104年9月2日至108年9月1日間出生的幼兒，戶口設籍基隆市，都可到「基隆市公立及非營利幼兒園線上招生系統」登記；而具有優先入園資格的幼兒，因為須審查證明文件，請家長持戶口名簿正本、家長監護人印章以及相關資格的證明文件，到幼兒園現場登記報名。

今年家長不用路途奔波，新增「線上報到」功能，無論是線上或現場登記家長，都可在5月2日下午2時於「線上招生系統」查詢抽籤結果，正取生並於下午4時前至線上招生系統完成「線上報到」，即完成報到作業。

教育處長林祝里說，提醒中家長務必準時完成線上報到，如家長未報到或放棄報到將釋出名額，開放備取生依序遞補，家長可在晚間6時於教育處全球資訊網查詢各幼兒園缺額。另5月3日9時至12時， 開放未滿額的幼兒園進行第二次登記，讓備取或尚未登記的幼兒，可以再次使用線上系統報名，增加幼兒入園就讀的機會。

為協助家長選擇適合幼兒園，各公私立幼園4月19日至4月23日開放參觀，教育處3月中旬將列有幼兒園名單及聯络電話等資訊的招生摺頁寄至各幼兒家中，相關電子檔可至教育處全球資訊網下載，歡迎家長踴躍與幼兒園聯，預約前往參觀。

基市擴展平價教保服務，今年透過中央前瞻計畫在暖暖、中正、中山、安樂區再增4所非營利幼兒園，增加548名就學名額，全市7所非營利幼兒園共可招收926名幼兒。非營利幼兒園結合了公立及私立幼兒園的優點，寒、暑假期間持續提供托教服務，平日亦有課後延托服務。另外，第8間海科館委託公益法人辦理海科館非營利幼兒園，6月即將獨立招生，招收3到6歲幼兒3班75人。