進入颱風季大南溪堰塞湖恐致災 台東林管處監控

台東縣達魯瑪克部落旁的大南溪上游，出現面積8.5公頃的堰塞湖，台東林管處評估1次潰堤機會不大，但如碰上颱風豪雨或連續下雨恐潰堤，林管處密切監控。

今年春節前，農民和卑南鄉達魯瑪克（東興村）民眾發現大南溪水幾乎斷流，台東林管處緊急商請相關單位調查，發現大南溪上游12公里處山壁坍方阻擋河道，形成堰塞湖，不過，有出現溢流現象，沒有立即危險。

由於汛期將至，堰塞湖如潰堤恐威脅大南溪的達魯瑪克部落和一處發電廠，台東林管處昨天晚上到達魯瑪克說明目前處置狀況以及汛期的應變措施。

台東林管處在報告中說，經評估堰塞湖對於下游並無直接危險，但林管處除持續利用衛星影像、無人機空拍、水位監測設備及協請空中勤務總隊進行空勘，追蹤堰塞湖變化情形，也與達魯瑪克部落及社區巡守隊協力合作，持續掌握下游水位變化動態。

相關監測結果亦即時提供各河防單位應變作業參考，有鑑於堰塞湖仍屬不穩定狀態，台東林管處也於堰塞湖下游沿線必要地點設置敬告牌誌，提醒下游及鄰近社區居民，應避免進入該行水區域活動，以維護生命財產安全。

台東林管處表示，根據成功大學防災研究中心研判，堰塞湖形成後於2月11日發生溢流並形成溢流水道，蓄水量有明顯降低，但該處受到不穩定坡面影響，堆積土石仍持續略增，由4月7日衛星影像判釋結果，目前堰塞湖蓄水面積約8.5公頃，蓄水量約170萬立方公尺，壩體持續有溢流現象，水流並未阻斷。

台東林管處表示，林管處委請成功大學防災研究中心利用壩體蓄水量進行潰壩演算，研判堰塞湖一次性潰決的機率低，除非是遇到颱風豪雨或長時間之連續降雨，累積大量降雨才會發生。

且經模擬潰壩流量水位對於大南溪出口段（距離堰塞湖12公里處、河寬60公尺）及利嘉溪段（距離堰塞湖14公里處、河寬200公尺）水位抬升情形尚低於行水區域可容許通洪量。

台東林管處表示，堰塞湖雖不致對河防安全造成直接影響，但對河道行水區將有直接衝擊，因此建議持續維持河道範圍的管制，避免於行水區活動，也請相關河防安全權責單位透過官方臉書粉專協助轉載、宣導相關資訊，勸導民眾及遊客進入河川行水區域。

台東林管處長吳昌祐處長表示，5月即將進入汛期，將持續掌握天候變化及堰塞湖動態，與當地社區巡守隊合作加強該行水區域沿線巡視工作，並依堰塞湖相關應變措施及流程，當有劇烈天氣發生或是堰塞湖出現明顯變化時，儘速通報台東縣政府、卑南鄉公所及鄰近社區或部落等相關單位，以利啟動應變作為，確保下游及鄰近社區之安全。