花縣府設市區裝卸貨專用停車格 下月15日開始收費

花蓮市區金三角商圈有許多店家，卻沒有裝卸貨專用停車格，貨車容易亂停影響交通。花蓮縣政府選定9處設為裝卸貨專用停車格示範區，並由市公所完成橘色外框供民眾辨識；使用時段為每天上午10點至下午5點，下月15日收停車費，每次收費20元、限停30分鐘，可延長一次。

縣政府建設處上月邀當地多位里長、公路總局、花蓮市公所、警方及商家會勘，考量使用需求及安全性，分別在金三角商圈7處、中山路段2處，包括中正路（復興街至中華路）、中華路（中正路至中山路）、公園路（中山路至復興街）、中山路（福建街至國興五街），以各路段頭尾設置一處為原則，共有9處設為裝卸貨專用停車格示範區。

為提高民眾辨識度，日前已由花蓮市公所完成畫設橘色外框及設置告示牌，「裝卸貨專用停車格」字體，預定在5月15日開始依規定實施收費，請駕駛人特別注意並依時段及車種停車。

建設處長鄧子榆表示，為讓裝卸貨停車空間能提供更多的貨車輪流使用，裝卸貨專用停車格採限定時段、限定車種的停車收費，停車費為每次20元計費限停30分鐘，得延長一次，依次累計費用。使用時段為每日早上10點至下午5點，考量花蓮市商業活動及停車需求，自下午5點至晚上10點則提供一般自小客車停放，並依該路段公告費率收費，請民眾停車留意交通新措施以避免違規受罰。