太魯閣號事故台東縣府接獲600萬餘元捐款 15日截止
台鐵太魯閣號事故，台東縣政府截至今天上午接獲618萬餘元捐款，縣政府將召開委員會決定如何運用，捐款至15日零時截止。
台東縣議會今天召開臨時會，台東縣長饒慶鈴應邀前往做「太魯閣號事故」專題報告。
饒慶鈴表示，這事故造成設籍台東8人罹難，3月10日海端站發生工程車撞工人造成2死事故，3年前的普悠瑪事故奪18條人命，這些事故，都不能甩鍋、每個人都有責任。
她表示，在太魯閣號事故發生時台東縣政府立即成立災害應變中心，派專車從花蓮接送台東民眾返回，並啟動災後人道關懷服務服務。
另外，有關外界關心的台東政府專款捐處問題，饒慶鈴表示，每筆捐款都在縣政府網頁查得到，以昭公信。目前捐款總額達新台幣618萬元。明天將召開委員會決定捐款用途。
根據網頁資料，捐款筆數共403筆，有個人、企業、機構捐款，最大筆是台東市天后宮捐100萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言