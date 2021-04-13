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太魯閣號事故台東縣府接獲600萬餘元捐款 15日截止

中央社 / 台東縣13日電

台鐵太魯閣號事故，台東縣政府截至今天上午接獲618萬餘元捐款，縣政府將召開委員會決定如何運用，捐款至15日零時截止。

台東縣議會今天召開臨時會，台東縣長饒慶鈴應邀前往做「太魯閣號事故」專題報告。

饒慶鈴表示，這事故造成設籍台東8人罹難，3月10日海端站發生工程車撞工人造成2死事故，3年前的普悠瑪事故奪18條人命，這些事故，都不能甩鍋、每個人都有責任。

她表示，在太魯閣號事故發生時台東縣政府立即成立災害應變中心，派專車從花蓮接送台東民眾返回，並啟動災後人道關懷服務服務。

另外，有關外界關心的台東政府專款捐處問題，饒慶鈴表示，每筆捐款都在縣政府網頁查得到，以昭公信。目前捐款總額達新台幣618萬元。明天將召開委員會決定捐款用途。

根據網頁資料，捐款筆數共403筆，有個人、企業、機構捐款，最大筆是台東市天后宮捐100萬元。

台東 捐款

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