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評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

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台東議員質詢太魯閣號事故爆衝突 趕建設處長「出去」

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣議員林參天（左）、建設處長許瑞貴（右）議事處再爆衝突。記者施鴻基／翻攝
台東縣議員林參天（左）、建設處長許瑞貴（右）議事處再爆衝突。記者施鴻基／翻攝

台東縣議會今召開0402太魯閣號事故和綠島道路工程專案報告，議員林參天質疑施工廠商之一是聯合大地，和建設處長許瑞貴發生言語衝突，在副議長林琮翰2度安撫才解決，議會也因此休息10分鐘，讓雙方冷靜。

許瑞貴報告綠島道路工程規畫後，在地議員李數奼先發言要求施工後盡速完成，林參天隨即質詢許瑞貴工程包商是誰，許回應是「聯地」，林不斷追問後，直言是「聯合大地」，林要求許勿為業者遮掩。2人又爆發衝突。

多年來2人多次因其他議案交鋒，出現多次衝突場面，這次林參天和許瑞貴在議會互相飆罵數分鐘，林琮翰多次制止，並切斷雙方麥克風才停下。

在林參天再次質詢後，許瑞貴雖未開麥克風，卻依然和林對罵，林參天怒喊「出去、出去！」「要求他離席，我不喜歡他，請他離席」，林琮翰調解不成，只好請許離席。林仍憤憤不平，建議縣長饒慶鈴撤換許。

綠島 饒慶鈴

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