台東加碼振興貸款零利率開跑 縣府籲業者申請

台東縣政府今天宣布加碼推出「振興零利率貸款補貼計畫」，縣長饒慶鈴說，新冠肺炎疫情衝擊產業，縣府為協助在地業者紓困，已通過經濟部中小企業處等6種政策性貸款今年內加碼，利息補貼至零利率，將設單一窗口提供諮詢。

縣府財政及經濟發展處表示，今年1個月，申貸經濟部中小企業處、工業局、國發會、勞動部、文化部、交通部、原民員會等37項中央政策貸款的業者共8807件，核貸金額達33億7275萬元。

縣府也規畫疫後產業振興方案，採資源分配不重複原則，排除已提供利息減免方案，以經濟部青年創業及啟動金貸款、企業小頭家貸款、勞動部微型創業鳳凰貸款、原民會原住民族綜合發展基金貸款等6項政策性貸款，加碼推出振興零利率貸款補貼。

饒慶鈴表示，設籍台東縣6個月以上或設在台東縣的公司行號，且取得銀行核貸政府辦理產業、創業型政策貸款，即可向縣府財經處申請利息補貼至零利率，補貼期間一年。

縣府財經處表示，不只協助產業紓困抗疫，縣府也積極輔導產業增強體質、提升競爭力，除了祭出加碼利息補貼政策之外，今年度持續辦理總補助額度千萬元以上的「台東創新研發補助計畫（SBIR）」、「台東嚴選計畫」及「地方創生台東隊徵選」等工作，透過輔導培訓，融入在地生活推動產業特色化，同時整合產業行銷，創造臺東品牌識別，規畫特色產業體驗遊程提升曝光度，發展最適合台東的慢經濟。