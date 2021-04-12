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澳紐商會單車環島公益行 送愛花蓮家扶

中央社 / 花蓮縣12日電

台北市澳洲紐西蘭商會連續4年舉辦單車環島公益活動，11日送愛到花蓮家扶中心；鑑於紐台的原住民有許多類似文化背景，澳紐商會打算引薦更多國外資源照顧偏鄉孩子。

台北市澳洲紐西蘭商會「ANZCham Charity BikeRide」單車環島公益活動，昨天來到花蓮，30多人在秀林鄉達基力部落的社區據點及家扶孩子們共同舉辦「慈善捐贈暨文化交流活動」，並捐贈花蓮家扶中心新台幣19萬5000元。

紐西蘭商工辦事處代理代表李思怡、澳洲辦事處副代表莫博仁與澳紐商會全體人員，在活動開始前靜默一分鐘，為太魯閣號事故死傷者與家屬祈禱。李思怡表示，紐西蘭原住民和台灣原住民系出同宗，擁有許多類似的文化背景，歷史淵源深厚，未來將引薦更多外國資源到台灣照顧偏鄉孩子。

澳紐商會理事蘇廷翰說，花蓮的山海之美令人喜愛，也認同偏鄉服務的價值，今年決定第3度與花蓮家扶合作，深入認識台灣在地文化。

紐西蘭貿易發展中心處長魏緹娜是毛利族人，她以毛利語、傳統歌謠領唱方式進行祈福，並以「碰鼻禮」與太魯閣族人打招呼。一行人並體驗部落孩子們規劃設計出「木琴、編織、母語」主題的3大關卡，全場氣氛歡樂。

花蓮家扶扶幼委員會主委蕭雄彰感謝澳紐商會看見後山孩子的需要，提供孩子文化交流的場域，也以實際行動支持偏鄉孩子。

紐西蘭 偏鄉 原住民

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