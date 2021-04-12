宜縣府打造專屬兒童縣刊特輯 鼓勵孩子實踐夢想

4月份是屬於兒童的月份，也是宜蘭縣的「蘭陽閱讀月」。宜蘭縣政府在今年的第一期縣刊中，規畫全版專屬兒童主題的特輯，今天縣長林姿妙前往凱旋國小與孩子分享，希望小小主人翁們能透過閱讀了解家鄉的大小事，並鼓勵實踐夢想。

林姿妙表示，縣政刊物扮演著和縣民溝通大小事的角色，這次縣刊因應4月兒童節和世界閱讀日，以「航向夢想的冒險家」為主軸，打造跨頁全版的兒童版面，搭配色彩豐富、造型可愛的插圖，再加上注音文字，讓不同年齡層的小朋友都能輕鬆閱讀。

其中，由林彧辰小朋友與姐姐組成、剛獲機器人程式設計大賽「2021奇幻盃全球挑戰賽（9至11歲組別）」台灣區總決賽冠軍、全球佳作獎「最佳創造力與想像力」的米棒棒隊，今天林彧辰特別分享，自己的夢想是繼續投入機器人程式設計，發揚興趣及造福人群。

縣府指出，此次縣刊的編採主題，貼近兒童日常的生活領域，內容包含雙語情境教室、原住民族繪本、蘭陽博物館的兒童考古廳、籃球賽、街舞大賽，及成年禮等，讓小朋友多方認識同儕們喜歡什麼、正在做什麼，或如何努力的實踐自己的夢想，希望藉由故事喜歡上閱讀，更進一步從其他人的經驗中探索未來。