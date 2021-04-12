南迴地景藝術季 國內外14組藝術家詮釋南方之境

持續推動南迴地區發展、活化在地特色，台東縣政府今年重啟規劃南迴藝術計畫；台東縣長饒慶鈴表示，整合在地資源，邀請國內外14組藝術家引領民眾體驗迷人的南方之境。

縣府昨晚在太麻里鄉金崙海灘舉行「南迴地景藝術季—邊境的游移」前導記者會，以南迴地域自然及人文生態為基底，讓創作洄游在山海邊的之聚落，與當地社群、文化傳統交疊出新邊境景象與連結。

饒慶鈴指出，這次邀請台東知本藝術家饒愛琴等國內外14組藝術家，利用不同素材及表現方式，融合在地生活特色而創作，帶領更多民眾體驗南迴的魅力。

饒慶鈴表示，從上一屆2018年的「南方以南-南迴藝術計劃」至今，這期間南迴的自然風光與聚落文化已有一定能見度，為加乘發酵這些能量，今年重啟規劃南迴藝術計劃，並整合在地資源，也為南迴創造出在地產業的「慢經濟」新景象。

台東縣政府文化處說明，今年藝術季邀請以色列、印尼、南非、美國等國內外14組藝術家共襄盛舉，藉由不同國籍、族群及文化的藝術家，以創作為媒介詮釋南迴地區大麻里、大武、金峰及達仁等4鄉風土人文，同時串連並整合在地資源，預計在暑假前完成。