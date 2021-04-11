宜蘭綠博彰化周 王惠美與林姿妙行銷彰化優鮮產品

2021宜蘭綠色博覽會從3月27日至5月9日在宜蘭縣武荖坑風景區舉行，彰化縣政府以「彰化物產館」推廣彰化優鮮農產品參與展出，4月10日起至16日為彰化周活動，彰化縣長王惠美今天（11日）上午前往彰化代言，宜蘭縣長林姿妙也到場，一起行銷彰化化優鮮產品。

王惠美表示，今年是彰化縣第一次參與宜蘭綠博活動，感謝宜蘭縣政府的盛情邀請，尤其4月10日至16日彰化周活動期間，還特別提供彰化縣民入園票價優惠，凡是設籍彰化縣身分證字號開頭N的民眾，可享有原價250元只要100元的優惠，可以體驗宜蘭縣政府精心規劃的14個展區、12處裝置藝術及兩個水域生態遊憩區。

王惠美也邀請北部鄉親參加7月31日至8月1日舉辦的王功漁火節系列活動，並加碼優惠4月11至16日在宜蘭綠博彰化物產館消費滿599元，可獲得一次抽獎機會，獎品是彰化最夯的行程芳苑海牛體驗400元抵用券，優惠期限到今年11月30日止。

王惠美說，芳苑的海牛是這幾年彰化最流行的體驗行程，遊客可以搭乘以前養蚵人家的牛車在潮間帶漫步，參觀結束後享用主人家準備的海鮮粥、烤鮮蚵等美味餐點，享受美好的下午時光。歡迎全國民眾一起來彰化看煙火、聽音樂、體驗在地文化、享用健康美食。

縣府農業處表示，宜蘭綠博彰化周活動，包括農產套圈圈、羊奶DIY，大家可以用彰化生產的新鮮羊奶製作乳液與手工皂；4月24日到25日還有農夫市集，彰化縣小農團隊親自北上為北部民眾新鮮直送。館內同時舉辦滿額贈促銷活動，消費滿299元即贈隨手零嘴包，滿999元再加碼贈送大佛設計款帆布袋。