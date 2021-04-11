聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮慈雲山火化場整修經費1億元 預計明年底完工
花蓮吉安鄉慈雲山設有土葬墓地、火化場等喪葬設施，年平均火化遺體約2300具，許多火化爐最久已使用18年，亟需整修更新。吉安鄉公所規畫慈雲山火化場火化爐、空氣汙染防制設備等整建工程，獲得內政部、地方政府補助共1億元經費，將分階段執行，預定明年底完工。
吉安鄉慈雲山火化場主要服務北花蓮6個鄉鎮市，年平均火化遺體約2300具，每年每座爐火化約為371具，總乘載花蓮61％火化量。但現有火化爐具已使用11至18年之久，亟需更新；現有空汙防制設施的既有設備無法符合環保規範，影響生活環境，因此鄉公所爭取經費改善工程，更換整體火化環境及設施。
吉安鄉公所表示，於2020年爭取「吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣汙染防治設備更新整建工程」計畫，獲得內政部補助1436萬5500元，花蓮縣政府協助爭取花東基金7182萬7500元外，同時挹注800萬元地方自籌經費，更在鄉民代表會支持下，通過自籌款900萬7000元，總工程經費達1億320萬元。
吉安鄉長游淑貞指出，吉安慈雲山火化場爐具共有6座，為顧及喪葬運轉需求，工程將分為3個階段執行，每一階段施作2座火化爐，維持4座常態運行；先由第1、2號爐具開始改善整建，預計10月進行第二階段3、4號爐具更新，整體工程預定於2022年12月完工，提供更完善的火化場設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言