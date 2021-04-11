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花蓮慈雲山火化場整修經費1億元 預計明年底完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉公所規畫慈雲山火化場火化爐、空氣汙染防制設備等整建工程，獲得中央及地方補助共1億元經費，預定明年底完工。圖／花蓮縣政府提供
花蓮吉安鄉公所規畫慈雲山火化場火化爐、空氣汙染防制設備等整建工程，獲得中央及地方補助共1億元經費，預定明年底完工。圖／花蓮縣政府提供

花蓮吉安鄉慈雲山設有土葬墓地、火化場等喪葬設施，年平均火化遺體約2300具，許多火化爐最久已使用18年，亟需整修更新。吉安鄉公所規畫慈雲山火化場火化爐、空氣汙染防制設備等整建工程，獲得內政部、地方政府補助共1億元經費，將分階段執行，預定明年底完工。

吉安鄉慈雲山火化場主要服務北花蓮6個鄉鎮市，年平均火化遺體約2300具，每年每座爐火化約為371具，總乘載花蓮61％火化量。但現有火化爐具已使用11至18年之久，亟需更新；現有空汙防制設施的既有設備無法符合環保規範，影響生活環境，因此鄉公所爭取經費改善工程，更換整體火化環境及設施。

吉安鄉公所表示，於2020年爭取「吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣汙染防治設備更新整建工程」計畫，獲得內政部補助1436萬5500元，花蓮縣政府協助爭取花東基金7182萬7500元外，同時挹注800萬元地方自籌經費，更在鄉民代表會支持下，通過自籌款900萬7000元，總工程經費達1億320萬元。

吉安鄉長游淑貞指出，吉安慈雲山火化場爐具共有6座，為顧及喪葬運轉需求，工程將分為3個階段執行，每一階段施作2座火化爐，維持4座常態運行；先由第1、2號爐具開始改善整建，預計10月進行第二階段3、4號爐具更新，整體工程預定於2022年12月完工，提供更完善的火化場設施。

花蓮慈雲山現有空汙防制設施無法符合環保規範，因此吉安鄉公所爭取經費改善工程，更換整體火化環境及設施。圖／吉安鄉公所提供
花蓮慈雲山現有空汙防制設施無法符合環保規範，因此吉安鄉公所爭取經費改善工程，更換整體火化環境及設施。圖／吉安鄉公所提供

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