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捐血送超大！力麗威斯汀送餐券+摸彩 家通檢驗廠抽電視

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭家通汽車檢驗廠與宜蘭縣新生慈善愛心會合辦捐血活動，提供2台液晶電視等好禮做摸彩品，吸引大批民眾前往捐血。記者戴永華／攝影
宜蘭家通汽車檢驗廠與宜蘭縣新生慈善愛心會合辦捐血活動，提供2台液晶電視等好禮做摸彩品，吸引大批民眾前往捐血。記者戴永華／攝影

農曆年到現在，宜蘭捐血量捉襟見肘，日前太魯擱撞車意外用血爆增，更使血液庫存告急。民間廠商及熱心飯店紛紛跳出來鼓勵民眾捐血，家通汽車檢驗廠30周年慶，今天舉辦捐血並提供2台液晶電視等好禮做摸彩品；力麗威斯汀度假酒店訂於51勞動節舉辦捐血，送自助餐優惠券，帶券消費只要500元，比打對折便宜，還加碼摸彩。

目前各類型的血液庫存都不夠，尤其宜蘭A型與AB型的血量庫存更不到5天，捐血站緊急呼籲大家踴躍捐血。由於疫情期間民眾少出門，冬天的天氣不穩定都會影響民眾的捐血意願，日前太魯擱撞車事故造成50人死亡、200多人受傷，所有的血都調去花蓮支援，一度用血不足大拉警報。

向來行善公益不遺餘力的宜蘭市家通汽車檢驗廠為慶祝成立30周年慶，今天與宜蘭縣新生慈善愛心會舉辦捐血活動，除了捐血基本贈禮外，主辦單位準備炒麵等熱食及甜點招待大家，民眾捐出一袋血可選獲得電影票或摸彩券，摸彩大獎是43吋及40吋的液晶電視，還有捷安特腳踏車與搖控電風扇等，主辦單位祭出贈品，吸引大批人潮前往捐血，幾乎把會場擠得水洩不通。

接著，宜蘭力麗威斯汀度假酒店訂五一勞動節，在宜蘭市五穀廟前舉辦捐血活動，凡捐血250C.C.，即可獲得知味西餐廳平假日晚餐優惠券，帶著優惠券到餐廳用餐只要500元且免收服務費，比打對折還便宜；飯店老闆更加碼送，只要參與捐血還能摸彩活動，幸運兒有機會得到平日豪華或精選客房一泊一食住宿券、下午茶券、泡湯券等多項大禮。

力麗威斯汀度假酒店日前花1千多萬元重新裝潢，把用餐區加大，多款甜點更是亮點，最近推「地中海」美食料理有專屬好友優惠，即日起至4月30日，3人同行其中1人由威斯汀招待，等於3人同行1人免費，歡迎品嘗土耳其等地中海鄰近國家的美食料理。

力麗威斯汀度假酒店訂51舉辦捐血送自助餐優惠券，還加碼摸彩；最近飯店重新裝潢，甜點超搶眼，4月底前用餐3人同行1人免費。圖／力麗威斯汀度假酒店提供
力麗威斯汀度假酒店訂51舉辦捐血送自助餐優惠券，還加碼摸彩；最近飯店重新裝潢，甜點超搶眼，4月底前用餐3人同行1人免費。圖／力麗威斯汀度假酒店提供
力麗威斯汀度假酒店訂5月1日舉辦捐血送自助餐優惠券，還加碼摸彩；最近推地中海美食料理到4月底，3人同行1人免費。記者戴永華／攝影
力麗威斯汀度假酒店訂5月1日舉辦捐血送自助餐優惠券，還加碼摸彩；最近推地中海美食料理到4月底，3人同行1人免費。記者戴永華／攝影
力麗威斯汀度假酒店訂51舉辦捐血送自助餐優惠券，還加碼摸彩；最近飯店重新裝潢，甜點超搶眼，4月底前用餐3人同行1人免費。圖／力麗威斯汀度假酒店提供
力麗威斯汀度假酒店訂51舉辦捐血送自助餐優惠券，還加碼摸彩；最近飯店重新裝潢，甜點超搶眼，4月底前用餐3人同行1人免費。圖／力麗威斯汀度假酒店提供
力麗威斯汀度假酒店訂51勞動節舉辦捐血送自助餐優惠券，還加碼摸彩；最近推地中海美食料理到4月底，3人同行1人免費。記者戴永華／攝影
力麗威斯汀度假酒店訂51勞動節舉辦捐血送自助餐優惠券，還加碼摸彩；最近推地中海美食料理到4月底，3人同行1人免費。記者戴永華／攝影
宜蘭家通汽車檢驗廠與宜蘭縣新生慈善愛心會合辦捐血活動，提供2台液晶電視等好禮做摸彩品，吸引大批民眾前往捐血。記者戴永華／攝影
宜蘭家通汽車檢驗廠與宜蘭縣新生慈善愛心會合辦捐血活動，提供2台液晶電視等好禮做摸彩品，吸引大批民眾前往捐血。記者戴永華／攝影

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