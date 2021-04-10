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明年自行車道通北北基 基隆七堵雨中千人健走展熱情

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆七堵健走千人雨中不減熱情，明年自行車道通北北基。記者游明煌／攝影
基隆七堵健走千人雨中不減熱情，明年自行車道通北北基。記者游明煌／攝影

基隆市運動i台灣七堵區社區全民健走暨運動嘉年華，今天在永安公園登場，雖然下著雨，但1千多民眾不減熱情，由永安公園出發沿著基隆河防汛步道健走再返回起點，有很多自行車供摸彩，民眾摸到都好樂。立委蔡適應說今天先在七堵端健走，明年北北基自行車道可串接，大家再一起騎車暢遊。

基隆市體育會理事長鄭錦洲說，今天下雨但人還是很多，大家熱情不減，來了1千多人，大家都還是都走出來，多運動身體就有健康。下周4月17日還有一個更大的活動，全國新住民嘉年華會，從海功號走到潮境公園，有30攤的美食，有越南、泰國等東南亞美食，每個攤位有200份，摸彩品也非常多。

立委蔡適應表示，最近基隆河步道做了很多的改善，明年開始以後，整個大台北地區的自行車道要進行串聯完畢，今天先走看看，明年大家一起從台北、新北騎到基隆。

今天活動指導單位為教育部體育署，主辦單位為基隆市政府，由基隆市體育會承辦。多名市議員到場，議員張耿輝說，相當感謝主辦單位的用心，規畫舉辦活動鼓勵市民朋友培養規律運動的好習慣、維持身心健康，健走過程中更可以欣賞基隆河沿岸的美麗風景，與其他縣市河濱公園相較一點也不遜色。

基隆七堵健走千人雨中不減熱情，明年自行車道通北北基。記者游明煌／攝影
基隆七堵健走千人雨中不減熱情，明年自行車道通北北基。記者游明煌／攝影
基隆七堵健走千人雨中不減熱情，明年自行車道通北北基。記者游明煌／攝影
基隆七堵健走千人雨中不減熱情，明年自行車道通北北基。記者游明煌／攝影

基隆 健走 自行車

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