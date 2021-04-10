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全球限量2千輛熊本熊特仕款現身 300國民車基隆大會師

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供

2021國民車大會師今天在基隆八斗子遊艇港星辰碼頭舉行，超過300車友騎著國民車齊聚，最潮的就是2輛來自日本熊本縣出產全球限量2000輛的熊本熊特仕款，車上有熊本熊圖案，吸引很多民眾拍照。

活動召集人北區會長陳建宏表示，近幾年看到基隆對於觀光產業的用心，因基隆也是日本熊本縣八代市的姐妹市，本田在熊本縣設有國⺠車生產工廠，因為這樣才有熊本熊特仕車款，為了讓更多人了解這種車款，特別移師到基隆舉辦。

市議員張顥瀚說，這次國民車大會師首度移師基隆，除了顯現基隆的發展逐步受國民的肯定，藉由車友的能量，可以更有效將基隆的山海美景行銷出去。最潮的就是2輛來自日本熊本縣出產全球限量2000輛的熊本熊特仕款，吸引很多民眾拍照。

立委蔡適應表指出，這次活動除了展示各式各樣特殊的車款外，也希望促進民眾對機車休閒娛樂產業的了解，也讓大家對機車分享彼此經驗。

全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供
全球限量2千輛熊本熊特仕款現身，300國民車基隆大會師。圖／市議員張顥瀚提供

熊本熊 基隆 日本

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