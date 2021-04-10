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獨／滅絕物種澤珍珠菜喜訊 123年後去年現蹤今復育百株

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
滅絕物種澤珍珠菜傳喜訊，消失123年後去年現蹤，如今林試所已成功復育百株。圖／議員王醒之提供
滅絕物種澤珍珠菜傳喜訊，消失123年後去年現蹤，如今林試所已成功復育百株。圖／議員王醒之提供

台灣維管束植物紅皮書名錄，將澤珍珠菜評定為區域滅絕等級，列為台灣已滅絕的物種之一，在台灣僅有一筆於1897年的標本採集紀錄，在123年後的去年3月，在基隆暖暖再被發現震撼植物界，經專家證實就是澤珍珠菜。林試所去年帶回6株復育，1年之後傳出好消息，「異地育苗」成功長出百餘株，目前都已經盛開，而且相當茂密，近日將移植回原生地生長。

地方對此消息相當振奮，市議員王醒之說，「如果這不是基隆暖暖之光，什麼才是？」，感謝林業試驗所的協助，讓消失120多年的澤珍珠菜，去年在暖暖運動公園發現之後，得以「異地育苗」，今年總算有機會重新回到暖暖，暖暖生態之美遠超過想像，暖暖果然是生態多樣性的挪亞方舟。

去年3月，第一位發現澤珍珠菜的蘇惠昭，她本來是在找綬草，沿著公園一直找，後來走到一處草地有點潮濕有水地方，發現是陌生不認識的草，她觀察多年卻從未見過，很是奇怪，拍照傳給花友幫忙認，後來再傳給林試所副研究員鐘詩文博士，經植物專家確認就是「澤珍珠菜，並到現場帶了6株回去復育。

王醒之表示，林試所利用扦插、種子繁殖，結果相當成功，兩種方式都長出幼苗，復育相當成功，他將會先跟林試所要一批回來種，並請鐘詩文來辦講座，再到現場種植，這是非常好的生態教育。

蘇惠昭上月重回當初發現的現場，但目視所及，看到開花的澤珍珠菜株數只剩個位數，王醒之說，有可能是公園為了保護這批嬌客沒有除草，其他雜草太茂盛遮蔽陽光，影響到澤珍珠菜的生長，但可能還是有其他的長在隱密處，這一點不必太過擔心，澤珍珠菜是1年生的植物，種子都已在泥土裡了。

澤珍珠菜暖暖原生地變少，傳出也有被人拔走，王醒之希望大家一起來保護，在原地生長不要採摘，這非常有教育意義，經過林試所繁殖後植物不會再次滅絕，這是相當難得的機會。

澤珍珠菜，為1年生草本植物，喜愛生長於潮濕的環境，與多種草本植物混生，白花冠，花梗細長，排列成頂生的總狀花序，頂端的花苞密集排列，有如珍珠排列。

目前台灣僅有的澤珍珠菜標本，放在國立自然科學博物館，雖不是珍貴物種，但代表著生態的演變，以前愛在有水類似沼澤的附近生長，台北盆地已不復見，主要因過度開發，沒有適合環境生長。國立自然科學博物館指出，自1897年日人的標本採集紀錄後，一直以來並無野生澤珍珠觀察紀錄，去年在暖暖再次發現相當難得。

鐘詩文去年接受本報採訪時表示，暖暖發現的澤珍珠菜是台灣的第三筆記錄，上一筆是在國立自然科學博物館的標本，是日本人在1897年的標本採集紀錄。

為何會出現？鐘詩文說有4種可能性，第一種可能性就是隨颱風、氣流、候鳥從外地帶來台灣，很多候鳥都會遠度重洋，可能性很大；第二種是強風吹至台灣也有可能，因為種子很輕。

第三種可能人為不知情夾帶，有可能到過大陸福建夾藏在鞋底帶回台灣，這也是有可能發生；第四種可能是澤珍珠菜本來就在台灣某個不為人知的地方生長著，只是沒有被人發現，就藏在某個空間內，並沒有消失過，只是沒被發記錄到。

博物館 基隆 福建

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