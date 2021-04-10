外島當兵滿滿回憶46運指部最後巡禮 今拆將變商務大樓

基隆港西六號碼頭後線的46運指部行政大樓，在民國81年落成，作為當時聯勤總部運輸署46運輸指揮部基地，當時屬軍用碼頭，負責基隆港與馬祖地區軍事運補任務，是很多外島阿兵哥往返台灣往來的進出碼頭，今天正式開拆，將改建為一棟高度逾百公尺的多功能商務綜合大樓，成為基隆港在西岸新的國門地標。今天很多當年曾在此服役的人來最後巡禮，找回當年的美好回憶。

今天基隆下雨，但有不少曾在46運指部服役過或者到馬祖當兵的民眾重回現場，進行最後巡禮，不少人在這裡拍照，一起回憶當年當兵往事與趣事，現場顯得離情依依。

台灣港務公司基隆港務分公司為推動港埠建設，吸引廠商進駐投資，拆除位西岸的46運指部行政大樓，改建高度逾百公尺的多功能商務綜合大樓，今天舉行開工典禮，市長林右昌、立委蔡適應、邱臣遠及副議長林沛祥等多名議員一同參與，並在港邊走一遍當時阿兵哥搭船的路徑。

林右昌說，大家現在來到基隆，就可以看到中山一、二路周邊，包括西7碼頭倉庫都已經進行現代化的整建，西二、西三倉庫也變成新的郵輪轉運中心，從西二一直到西六、西七，未來都將成為商務及港灣觀光廊帶，整個基隆港正在大幅蛻變當中。

基隆港務分公司表示，位於基隆港西六號碼頭後線的46運指部行政大樓，是在民國81年落成，作為當時聯勤總部運輸署46運輸指揮部基地，面積約為1500m，當時西五及西六碼頭屬軍用碼頭，肩負基隆港與馬祖地區軍事運補任務。