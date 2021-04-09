基隆市府訂國門廣場自治條例 未來違反景觀規範可開罰

基隆國門廣場工程已經啟動，市府都發處也訂定「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」草案，日前已公告，民眾有建議可以上網陳述，市府修正後將會把草案送市務會議、議會審議。草案有訂出景觀規範的範圍，未來若土地、建築物的所有權人、管理人違反城市景觀改善項目，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

市府都發處公告指出，有鑒於國門廣場周邊地區為台灣頭東國門，都市景觀長期缺乏整理及規畫管理，為改善該地區環境景觀，達到形塑港城特色，訂定條例。國門廣場周邊地區以沿中山二路、中山一路、孝四路、忠一路、中正路之周邊公有土地及建築沿街面為實施區域。

根據條例，市府應就國門廣場周邊地區擬訂城市景觀計畫，城市景觀計畫擬訂後，應送市府城市景觀審議委員會審議。城市景觀要素，得包括下列場域或設施，開放空間、設施及設備、植栽及綠化、建築物夜間照明、廣告物、廣告招牌及旗幟、建築物屋頂、外牆及其騎樓附掛物等。

都發處說，未來若土地、建築物的所有權人、管理人違反城市景觀改善項目，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

市府表示，上月底市府拆除基隆火車站前天橋，正式啟動行國門廣場第一期工程，將從4月進行到9月，首期工程處理地面，包括小艇碼頭機車棚下方、陽明海洋文化藝術館前面、舊公車站重新整改建，完工後從西岸郵輪旅客中心到基隆港邊將全部平順道路。今年10月城市博覽會之前，旭川河口的人工平台可完工，田寮河口平台跟郵輪廣場人工平台，會銜接到東岸旅客大樓；第二期工程部分，會再銜接東岸商場跟文化中心、郵輪廣場跟東岸郵輪旅客大樓的大平台。