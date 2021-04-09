牠困山豬吊皮開肉綻獲救 基隆組山林守衛隊清生態殺手

上個月基隆市動保員及愛媽合力搜索七堵姜子寮山及暖暖苗圃後山，找到1具獸鋏、6組山豬吊陷阱，有1隻家犬遭山豬吊纏繞，傷痕累累，幸好及時被發現獲救脫困。基隆市政府府產業發展特別邀請熱愛登山健行民眾組成「山林守衛隊」進行培訓，清除危害山林動物的「山林生態殺手」捕獸鋏、山豬吊、鳥網。

基隆市動物保護防疫所統計，自105年起迄今，基隆市因違法使用設置捕獸鋏或山豬吊，已救援45隻犬、7隻貓及1隻山羌，有的救治後截肢，有的死亡，拆除183組捕獸鋏或山豬吊。

今年3月在動保員及愛媽合力搜索姜子寮山及暖暖苗圃後山，也找出1具獸鋏、6組山豬吊陷阱，有1隻家犬遭山豬吊纏繞幸運被發現而及時獲救脫困。

動保所表示，所謂的「山豬吊」，是極細的金屬材質繩索，以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，和捕獸鋏的方式不同，對動物的傷害更大，當動物的肢體踏入踏板時，踏板馬上會收合起來，金屬或尼龍材質套索會勒住肢體，動物難以脫逃，甚至被勒到斷肢，十分殘忍，被形容是「無差別捕捉的陷阱」，什麼動物都可抓，危害更大。

動保所長陳瑞濱提醒，違法私設捕獸鋏或山豬吊，除造成野生動物及流浪狗貓被夾傷後的嚴重傷殘，也對在山林、公園、綠地漫遊的民眾造成威脅。依動物保護法，違法使用造成動物死亡或肢體嚴重殘缺，將面臨2年以下有期徒刑併科200萬元以下罰金，如造成保育類野生動物傷亡依違反野生動物保育法更面臨5年以下有期徒刑。

民眾於山區發現有獸鋏或山豬吊，可協助以拾獲遺失物方式撿拾送交動物保護防疫所，動保所將以禮品1份作為鼓勵。

為有效清除危害山林動物的捕獸鋏、山豬吊、鳥網並發覺危害水土保持的人、事、機具，保護棲地及動物、維護生物多樣性，基隆市政府府產業發展邀熱愛登山健行市民組成「山林守衛隊」。 今天第一場次培訓課程，課程內容包括違法開發樣態及違法獵具的辨識，超過70名愛好登山健行同好，議員陳薇仲也加入完成培訓取得結訓證書。