快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牠困山豬吊皮開肉綻獲救 基隆組山林守衛隊清生態殺手

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供

上個月基隆動保員及愛媽合力搜索七堵姜子寮山及暖暖苗圃後山，找到1具獸鋏、6組山豬吊陷阱，有1隻家犬遭山豬吊纏繞，傷痕累累，幸好及時被發現獲救脫困。基隆市政府府產業發展特別邀請熱愛登山健行民眾組成「山林守衛隊」進行培訓，清除危害山林動物的「山林生態殺手」捕獸鋏、山豬吊、鳥網。

基隆市動物保護防疫所統計，自105年起迄今，基隆市因違法使用設置捕獸鋏或山豬吊，已救援45隻犬、7隻貓及1隻山羌，有的救治後截肢，有的死亡，拆除183組捕獸鋏或山豬吊。

今年3月在動保員及愛媽合力搜索姜子寮山及暖暖苗圃後山，也找出1具獸鋏、6組山豬吊陷阱，有1隻家犬遭山豬吊纏繞幸運被發現而及時獲救脫困。

動保所表示，所謂的「山豬吊」，是極細的金屬材質繩索，以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，和捕獸鋏的方式不同，對動物的傷害更大，當動物的肢體踏入踏板時，踏板馬上會收合起來，金屬或尼龍材質套索會勒住肢體，動物難以脫逃，甚至被勒到斷肢，十分殘忍，被形容是「無差別捕捉的陷阱」，什麼動物都可抓，危害更大。

動保所長陳瑞濱提醒，違法私設捕獸鋏或山豬吊，除造成野生動物及流浪狗貓被夾傷後的嚴重傷殘，也對在山林、公園、綠地漫遊的民眾造成威脅。依動物保護法，違法使用造成動物死亡或肢體嚴重殘缺，將面臨2年以下有期徒刑併科200萬元以下罰金，如造成保育類野生動物傷亡依違反野生動物保育法更面臨5年以下有期徒刑。

民眾於山區發現有獸鋏或山豬吊，可協助以拾獲遺失物方式撿拾送交動物保護防疫所，動保所將以禮品1份作為鼓勵。

為有效清除危害山林動物的捕獸鋏、山豬吊、鳥網並發覺危害水土保持的人、事、機具，保護棲地及動物、維護生物多樣性，基隆市政府府產業發展邀熱愛登山健行市民組成「山林守衛隊」。 今天第一場次培訓課程，課程內容包括違法開發樣態及違法獵具的辨識，超過70名愛好登山健行同好，議員陳薇仲也加入完成培訓取得結訓證書。

市府產發處長黃健峰表示，守衛山林最重要的是熱情與專業，山友自備熱情，市府開課培訓專業，讓山友在登山的同時，能協助守衛山林水土及保護野生動物。 未來將號召更多熱心民眾加入山林守衛隊，做到發現捕獸鋏就即時清除，發現違法開發行為就即時通報，動物不再受害。

基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供
基隆組山林守衛隊清生態殺手。圖／基隆市政府提供

基隆 山友 動保員

延伸閱讀

基隆觀光巴士17日上路一次玩盡打卡熱點 首發第2人半價

國中小學新生報到快到了 基隆首推線上報到E化省時便民

台北春季旅展今登場 基隆館「海派浪漫」力推打卡熱點

基隆21名特搜支援太魯閣號救援 受贈慰勞品和平安符

相關新聞

牠困山豬吊皮開肉綻獲救 基隆組山林守衛隊清生態殺手

上個月基隆市動保員及愛媽合力搜索七堵姜子寮山及暖暖苗圃後山，找到1具獸鋏、6組山豬吊陷阱，有1隻家犬遭山豬吊纏繞，傷痕累...

台鐵南迴線知本校區平交道柵欄故障 人車受阻通行

台鐵南迴線知本校區平交道，今天早上9點45分發生故障，柵欄無法自動升降，警鳴器不斷響起，導致雙向人車無法通行，鐵路警察獲...

基隆觀光巴士17日上路一次玩盡打卡熱點 首發第2人半價

基隆觀光巴士將在4月17日上路，在台灣疫情趨緩之際，基隆市政府不斷推出國旅新亮點，今年觀光巴士除原有隨車導覽服務人員，一...

南迴小米無水灌溉 中央補助灌溉設施

台東縣金峰、太麻里、大武及達仁4鄉鎮是全國小米最大產區，最近因水情吃緊，無水可灌溉，正值結穗期的小米恐變成「空包彈」，農...

花蓮高齡志工 練舞增肌力

花蓮縣政府客家事務處志願服務隊隊員平均年齡為69歲，為提升高齡志工的肌耐力，同時以身體律動延緩老化，客家事務處特別為志工...

國民黨基隆前主委退黨 組進步基隆連線選市長

國民黨基隆市黨部前主委黃希賢上月退出國民黨，昨天宣布組「進步基隆連線」，呼籲民眾一起加入，不分藍綠，他表態將參選基隆市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。