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台鐵南迴線知本校區平交道柵欄故障 人車受阻通行
台鐵南迴線知本校區平交道，今天早上9點45分發生故障，柵欄無法自動升降，警鳴器不斷響起，導致雙向人車無法通行，鐵路警察獲報趕抵現場維持交通，並戒護協助學生通過平交道。台鐵已派人維修中，列車則正常通行。
台鐵台東站表示，早上9點50分接獲知本校區平交道故障，即通報相關單位前往處理維修，目前未影響南下北上通行列車，至於故障原因正進行了解中。為維持行車安全，鐵警也在現場戒護，暫時禁止車輛通行，改道通行。
學生表示，早上9點45分騎車去學校路上，就看到平交道柵欄降下，火車通行警鳴器不斷響起，但等了10分鐘遲遲未見火車通行，20分鐘後還是沒看到火車經過，又不敢強行通過，有人現場就打電話給台鐵和警方處理。
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