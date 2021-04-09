台鐵南迴線知本校區平交道柵欄故障 人車受阻通行

台鐵南迴線知本校區平交道，今天早上9點45分發生故障，柵欄無法自動升降，警鳴器不斷響起，導致雙向人車無法通行，鐵路警察獲報趕抵現場維持交通，並戒護協助學生通過平交道。台鐵已派人維修中，列車則正常通行。

台鐵台東站表示，早上9點50分接獲知本校區平交道故障，即通報相關單位前往處理維修，目前未影響南下北上通行列車，至於故障原因正進行了解中。為維持行車安全，鐵警也在現場戒護，暫時禁止車輛通行，改道通行。