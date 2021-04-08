基隆21名特搜支援太魯閣號救援 受贈慰勞品和平安符

台鐵太魯閣號408車次在花蓮「清水隧道」撞車後出軌，基隆市消防局派出16名特搜隊員和5名義消特搜隊員前往協助搶救。基隆市消防促進會長林朝宗今天代表協會，慰勞隊員遠赴災區出勤。消防局長陳龍輝也代表市長林右昌，頒贈慰勞品及慶安宮基隆媽平安符福袋。

408車次太魯閣號4月2日上午9點28分，行駛到花蓮縣秀林鄉「清水隧道」前，撞上滑落軌道的工程車導致出軌，死傷慘重。基隆市特搜人員當日上午11點多完成整備，下午2點多抵達現場，協助救援。

消防局表示，基市人力主要任務為第7、8節車廂人命搶救，隊員回憶搶救現場當時一片漆黑，車體扭曲變形，只能利用狹窄的空間搜尋生還者，另在車廂內外尋找罹難者殘肢。

基隆市特搜人員曾經參加過基隆河復興航空空難、台南地震、花蓮地震、F-16軍機墜毀、普悠瑪翻車、黑鷹直升機墜毀等重大事故災害搶救。面對這次火車高速撞擊的災害，災區慘狀是隊員從未有過的經歷。