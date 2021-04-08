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小礁溪賞螢活動開始了 今年螢火蟲數量爆多美麗夢幻

聯合報 / 記者戴永華／即時報導
「火金姑的故鄉」小礁溪是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，今年數量相當多，值得前往欣賞浪漫的螢光舞會。圖／礁溪鄉公所提供
「火金姑的故鄉」小礁溪是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，今年數量相當多，值得前往欣賞浪漫的螢光舞會。圖／礁溪鄉公所提供

「火金姑的故鄉」小礁溪是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，每年4到6月晚間上演大約50分鐘的螢火蟲閃光秀。礁溪鄉公所為結合生態保育，規劃8天、16場次的螢火蟲生態解說，邀請專業螢火蟲生態導覽解說人員，帶領民眾一同進入乾淨、無害的自然生態場域，一睹「火金姑」風采。

居悠谷生態民宿負責人林松柏表示，今年小礁溪的螢火蟲復育狀況良好，數量之多近年來罕見，非常值得前往欣賞，他也會擔任義務導覽解說。

鄉長張永德說，礁溪鄉匏杓崙路一帶俗稱小礁溪，有清澈的河川溪流及草木扶疏，環境未受汙染，自然生態豐富且多元，每逢4、5月春夏之夜，掀起一股賞螢熱潮，素有「火金姑的故鄉」之稱的小礁溪，更是自然生態觀光新亮點。由於螢區位於道路旁，不需跋山涉水，廊帶長且廣，且螢火蟲數量密度高，成為絕佳賞螢首選之一。

螢火蟲看不到紅光，因擔心光害，2017年礁溪鄉公所把螢火蟲出沒路段的路燈換成紅光，除了能讓民眾了解螢火蟲需要的自然生態，也能一同與滿山遍野的螢光小精靈，共同展開漫天飛舞的螢光舞會。

鄉公所訂4月10日至5月31日每天下午5:30至8:30進行路段交通管制，管制路段自匏杓崙路137-3號至小礁溪橋（小礁溪一號橋上方約300公尺以上路段），期間邀請生態學者導覽解說，4日17日至5月9日的每個周六、日，共8天的晚上6點到8點，安排2個導覽點進行螢火蟲保育導覽解說，導覽解說需線上預約，名額有限，請上「真愛趣礁溪」粉絲頁。

「火金姑的故鄉」小礁溪是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，今年數量相當多，值得前往欣賞浪漫的螢光舞會。圖／礁溪鄉公所提供
「火金姑的故鄉」小礁溪是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，今年數量相當多，值得前往欣賞浪漫的螢光舞會。圖／礁溪鄉公所提供
「火金姑的故鄉」小礁溪是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，今年數量相當多，值得前往欣賞浪漫的螢光舞會。圖／礁溪鄉公所提供
「火金姑的故鄉」小礁溪是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，今年數量相當多，值得前往欣賞浪漫的螢光舞會。圖／礁溪鄉公所提供

螢火蟲復育 自然生態 賞螢

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