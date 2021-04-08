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太魯閣號事故 花蓮縣府：工程會不要甩鍋地方

中央社 / 花蓮縣8日電

公共工程委員會主委吳澤成今天在立法院交通委員會接受質詢時表示，義祥營造如果有判決，但沒通報，是花蓮縣政府問題。花蓮縣政府發聲明，請工程會不要甩鍋地方政府。

今天上午立法院交通委員會就「0402太魯閣號鐵道事件突顯工程之發包、監造、施工等作業安全管理之權責釐清及後續改善處置」進行專題報告，民眾黨立委邱臣遠質詢「義祥營造已遭法院判決有罪，卻沒有啟動停權？」公共工程委員會主委吳澤成回答，如果確定有判決，但沒有通報，是花蓮縣政府的問題。

花蓮縣政府發表嚴正聲明，指吳澤成以張冠李戴、魚目混珠方式，將重大工安意外的責任甩鍋花蓮縣政府，實為模糊焦點，企圖規避工程會應負起的責任。

花蓮縣府表示，太魯閣號408車次事故中的台灣鐵路管理局「鐵路行車安全改善六年計劃（北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程）」的得標承包廠商為「東新營造有限公司」，不是「義祥工業社」或「義程營造」。

縣府表示，相關得標廠商有沒有轉包，或是非法行為，應由承辦機關台鐵查核，或是主管機關公共工程委員會，不是花蓮縣政府。

縣府指出，義程營造在履行花蓮縣政府採購案期間，有履約請款文件登載不實行為，經花蓮縣政府主動移送檢調並提起告訴，法院審理後在今年2月19日判決有罪確定，一切依據採購法相關規定辦理。

縣府表示，如果在訴訟中還沒有有罪定讞的廠商也須通報，或是不同家公司卻同一負責人有問題要通報，工程會應修法統一規定讓全國遵守。

吳澤成 立法院 太魯閣

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