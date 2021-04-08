「東部人用生命在回家」 宜花東首長籲給安全返家路

花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴及宜蘭縣副縣長林建榮一同至太魯閣號事故罹難者靈堂弔唁。3人共同呼籲，「東部人用生命在回家」，中央應給東部人一條安全回家的路。

太魯閣號事故罹難者靈堂設在花蓮殯儀館，3人弔唁後接受媒體聯訪。徐榛蔚代表宜花東3縣首長發表聲明，希望中央能夠正視，在0402事故處理告一段落以後，能夠正視、重視東部一條平安回家的路，有更多回家的交通選項，不要再發生憾事。

徐榛蔚說，若不是一票難求，車上不會有100多個人買站票返家，死傷也不會這麼嚴重，鐵道安全需要全盤討論，東台灣真的需要一個遠觀而且全盤的整體規劃。

「東部人用生命在回家」饒慶鈴說，東部人高度依賴台鐵做為對外交通，3年前普悠瑪翻車才奪走18條人命，這次再奪走50條人命，買到票卻不能平安回家，「行的正義在哪裡？還要做多少次頭七法會」。

饒慶鈴也呼籲所有應該負起責任的每一個人，要為這些年輕生命負責，「他們不應該那麼早結束回家的路」。

林建榮說，對於0402的交通事故，宜蘭縣長林姿妙表示非常哀慟，對罹難者表示最大的慰問，宜蘭縣最大的希望就是高鐵延伸能夠儘快定案，讓交通可以順暢。

花蓮縣政府今天下午在市立殯儀館舉辦「0402太魯閣號火車事故罹難者頭七法會」，交通部長林佳龍將出席。