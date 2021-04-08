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守護小燕鷗行動開始了 宜蘭限定海洋貨幣可到店家消費
每年4月到8月小燕鷗到宜蘭沿及出海口繁殖的季節，縣政府今天到利澤海岸舉辦小燕鷗巡守淨灘，縣長林姿妙帶領近300名利澤國小師生參與整理出適合小燕鷗生長環境。今年只要舉辦淨灘活動單位，可向縣府申請小燕鷗海洋貨幣，發給參與淨灘民眾，憑貨幣前往特約商店消費。
刻有小燕鷗圖樣的海洋貨幣， 是宜蘭縣獨家限定發行，採木質雷雕，以生動的設計刻劃小燕鷗各種形態，具有物種特徵富教育意義，參與淨灘民眾可以帶回海洋貨幣收藏留念，也可憑貨幣到認同海洋保育理念、響應減塑行動的夥伴商家消費。今年新加入的商家有莢麵包、飛魚食染(宜蘭店)、飛魚食染(冬山店)、木予田商行等共11間商家。
縣長林姿妙表示，縣府去年起推動小燕鷗巡守隊淨灘活動，透過發行淨灘限定的海洋貨幣，希望招募更多學校、民眾及商家響應淨灘及減塑行動，一同守護海洋生態資源永續。
農業處表示，每年4月到8月小燕鷗來到宜蘭海岸線及出海口繁殖的季節，縣府會在海灘針對小燕鷗繁殖區域設告示牌，號召志工夥伴執行巡視維護以及導覽解說。今天邀請將近300名師生與夥伴商家化身小燕鷗巡守隊，撿拾海灘上的塑膠瓶罐、垃圾等，還給海洋乾淨環境。
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