海象不佳攪局 基隆嶼國際磯釣賽延至4月24、25日

基隆市政府原定周末10日到11日舉行的「2021基隆嶼國際磯釣賽」，因活動當日海象預報不佳，考量選手安全，將順延比賽至4月24、25日舉辦。基隆市政府表示，如因比賽順延而無法參加之選手，可辦理退費。

市府產發處今天表示，今年基隆嶼國際磯釣賽首創團體積分對抗賽，並與原個人積分賽制並行，已有27位個人賽選手及15組釣魚隊伍報名，共計72位選手參與本屆賽事。

如因比賽順延而無法參加之選手，主辦單位將在30個工作天內扣除匯款手續費及相關行政費用辦理退費，請選手務必跟主辦單位確認簽署退賽切結書後回傳。如有釋出名額，個人賽報名則依據候補名額進行遞補，團體賽則由原釣隊隊伍遞補名額，直至補齊72名參賽選手。

今年由磯釣達人沈文程為活動代言，自2018年開辦基隆嶼國際磯釣賽以來，每年都吸引許多國內頂尖釣手來到基隆嶼同場競技。

詳細的活動退款資訊或是最新活動公告，可上「HI 海基隆鎖管季」、「2021基隆嶼國際磯釣賽官方網站」。或電洽：（02）27328031#803楊先生。