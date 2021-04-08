台東南迴原鄉小米缺水灌溉 農委會將補助農戶灌溉設施

全台水情吃緊，台東南迴原鄉正值小米生長期，但因無農田水利灌溉用水可用，農田水利署台東管理處將編列經費補助農戶，最高每戶可補助40萬元。

農田水利署台東管理處處長莊進忠說，農委會今年編列台東地區2250萬節水灌溉補助，要補償南迴原鄉地區，未受到農田水利灌溉的計畫，推廣管路灌溉設施，每一農戶最高可補助40萬元。

南迴原鄉包括金峰、太麻里、大武及達仁等4鄉鎮，為栽種面積達2百多公頃，是全國小米最大產區，但今年缺水嚴重，加上沒有農田水利灌溉用水可用，因此，農民擔心影響小米生長。

「小米沒水，穗實容易空包彈。」吳姓小米農說，目前正值小米結穗時期，需要用水來灌溉，如果水分吸收不足，作物沒養分容易形成空包彈或是感染病菌。