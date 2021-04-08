快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東南迴原鄉小米缺水灌溉 農委會將補助農戶灌溉設施

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
農民表示小米結穗時期，需要用水來灌溉，如果水分吸收不足，作物沒養分容易形成空包彈或是感染病菌。記者尤聰光／攝影
農民表示小米結穗時期，需要用水來灌溉，如果水分吸收不足，作物沒養分容易形成空包彈或是感染病菌。記者尤聰光／攝影

全台水情吃緊，台東南迴原鄉正值小米生長期，但因無農田水利灌溉用水可用，農田水利署台東管理處將編列經費補助農戶，最高每戶可補助40萬元。

農田水利署台東管理處處長莊進忠說，農委會今年編列台東地區2250萬節水灌溉補助，要補償南迴原鄉地區，未受到農田水利灌溉的計畫，推廣管路灌溉設施，每一農戶最高可補助40萬元。

南迴原鄉包括金峰、太麻里、大武及達仁等4鄉鎮，為栽種面積達2百多公頃，是全國小米最大產區，但今年缺水嚴重，加上沒有農田水利灌溉用水可用，因此，農民擔心影響小米生長。

「小米沒水，穗實容易空包彈。」吳姓小米農說，目前正值小米結穗時期，需要用水來灌溉，如果水分吸收不足，作物沒養分容易形成空包彈或是感染病菌。

另林姓小米農表示，南迴許多小米田都在山坡上，從以前就沒有農田水利灌溉用水，都是靠雨水或自己接山泉水灌溉，但現在都缺水，希望政府能協助度過乾旱。

全台水情吃緊，台東南迴原鄉正值小米結穗期，但因無農田水利灌溉用水可用，農田水利署台東管理處將編列經費補助農戶，最高每戶可補助40萬元。記者尤聰光／攝影
全台水情吃緊，台東南迴原鄉正值小米結穗期，但因無農田水利灌溉用水可用，農田水利署台東管理處將編列經費補助農戶，最高每戶可補助40萬元。記者尤聰光／攝影

台東 水利署 農民

延伸閱讀

小米首款車 定價人民幣10萬起

最快三年後亮相！雷軍直播談小米造車：定價人民幣10萬元以上中高階市場

小米市占率全球第3 穩坐中國大陸手機龍頭寶座

雷軍說小米全新Logo改了三年、設計費傳近千萬台幣？網友：建議先報警

相關新聞

基隆查緝電子遊藝場涉賭 近6年抄32家、查扣賭資2600萬

基隆市警方今天下午查緝仁愛區查緝一家電玩店涉嫌賭博，查扣包括百萬級百家樂手臂在內約20台機台，將涉案人員及賭客帶回偵辦，...

影／國民黨基隆前主委退黨選市長 組進步基隆連線邀許效舜

國民黨基隆市黨部前主委黃希賢今年3月宣布退出國民黨，今天他公開表示，已有很多志同道合朋友組成「進步基隆連線」，希望找出更...

守護小燕鷗行動開始了 宜蘭限定海洋貨幣可到店家消費

每年4月到8月小燕鷗到宜蘭沿及出海口繁殖的季節，縣政府今天到利澤海岸舉辦小燕鷗巡守淨灘，縣長林姿妙帶領近300名利澤國小...

海象不佳攪局 基隆嶼國際磯釣賽延至4月24、25日

基隆市政府原定周末10日到11日舉行的「2021基隆嶼國際磯釣賽」，因活動當日海象預報不佳，考量選手安全，將順延比賽至4...

台東南迴原鄉小米缺水灌溉 農委會將補助農戶灌溉設施

全台水情吃緊，台東南迴原鄉正值小米生長期，但因無農田水利灌溉用水可用，農田水利署台東管理處將編列經費補助農戶，最高每戶可...

鹿野居民槓台糖 「還我土地！」

台東縣鹿野鄉30多名居民昨聚集在瑞豐村聖豐宮，抗議台糖一甲子前以一紙公文圈走先人開墾的土地，不斷漲租，還不准他們興建、修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。