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法國在台協會訪林右昌 公孫孟：邀法專家學習基隆經驗

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
法國在台協會主任公孫孟今天率協會政治暨新聞處長古哲星拜訪基隆市長林右昌，林右昌由觀光及城市行銷處長曾姿雯陪同到訪，互贈特色伴手禮。圖／基隆市政府提供
法國在台協會主任公孫孟今天率協會政治暨新聞處長古哲星拜訪基隆市長林右昌，林右昌由觀光及城市行銷處長曾姿雯陪同到訪，互贈特色伴手禮。圖／基隆市政府提供

法國在台協會主任公孫孟今天率協會政治暨新聞處長古哲星拜訪基隆市長林右昌，林右昌由觀光及城市行銷處長曾姿雯陪同到訪，互贈特色伴手禮，希望基隆與法國未來彼此間有更多的往來交流。公孫孟表示，盼疫情過後，他能邀法國專家到台灣學習基隆經驗。

林右昌接見時指出，基隆與法國有很深的淵源，他在前年由前任大使紀博偉引介下，到法國南特等城市參訪，雖當時台灣因颱風關係，到巴黎後就趕回來，但留下深刻印象，謝謝當時法國政府與在台協會規畫安排，希望基隆與法國未來彼此間有更多的往來。

林右昌說，前任大使紀博偉多次來基隆在要離職前，他是紀大使最後見到的政府官員，並跟他提到接任者比他更優秀，今天見面果不其然。他說，基隆擁有山海美景城市，也歡迎公孫孟多到基隆參訪，必能留下深刻印象。

公孫孟表示，他因法國公墓祭拜儀式多次來到基隆，心裡非常感動，對過去逝世法國軍官士兵及當地居民與基隆市政府的支持表達尊重，也為法國與基隆關係奠下了重要基礎。

公孫孟說，他很高興再來基隆認識林市長任內，推動都市規劃各項工作，尤其面對城市轉變，重新出發，這會讓人感到振奮，誠如法國俗語說的，把這個城市用不同的線綁起來整合為一。盼疫情過後，他能邀法國專家到台灣學習基隆經驗。

市府觀銷處表示，法國在台協會是法國政府於台北設立官方代表機構，行使大使館職能，負責該國與我國在經濟、文教與科技方面的雙邊關係交流，處理法國簽證核發及服務在台法國僑民。協會最高負責人稱為主任，為事實上的法國駐台大使。

法國在台協會主任公孫孟今天率協會政治暨新聞處長古哲星拜訪基隆市長林右昌，林右昌由觀光及城市行銷處長曾姿雯陪同到訪，互贈特色伴手禮。圖／基隆市政府提供
法國在台協會主任公孫孟今天率協會政治暨新聞處長古哲星拜訪基隆市長林右昌，林右昌由觀光及城市行銷處長曾姿雯陪同到訪，互贈特色伴手禮。圖／基隆市政府提供
法國在台協會主任公孫孟今天率協會政治暨新聞處長古哲星拜訪基隆市長林右昌，林右昌由觀光及城市行銷處長曾姿雯陪同到訪。圖／基隆市政府提供
法國在台協會主任公孫孟今天率協會政治暨新聞處長古哲星拜訪基隆市長林右昌，林右昌由觀光及城市行銷處長曾姿雯陪同到訪。圖／基隆市政府提供

法國 基隆 林右昌

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