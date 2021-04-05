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基隆百福公園荷花池遭水衰衣霸占 花季恐美景不再
基隆市七堵區百福公園有座荷花池，大部分水域布滿其他水生植物，擔心即將來到的花季美景不再。基隆市議員楊秀玉說，市府只要撥一些規畫設計費來維護公園，環境就能改善。市府都市發展處長徐燕興認為，治標是加強維護環境，但想根本解決荷花池問題，還是得提案爭取中央補助經費整治。
位在百福社區旁的百福公園是基隆大型公園之一，園區內有兒童遊樂設施、成人體健器材和球場。最具特色是其他公園少見的荷花池，每年花季吸引不少人前往拍照，沿著荷花池畔木棧道散步也很愜意。
荷花季即將來到，但民眾發現百福公園荷花池，現在大約有4/5水域被外來種植物水蓑草侵占，美景不再。池畔木棧道也有多處破損、凹凸不平，失去原有景致，散步時還要擔心跌倒。
都發處在荷花池木棧道入口豎立公告，提醒民眾木棧道部分區域略有不平整，已加強照明，請民眾多加留意。園區正在進行規畫，完成後再施工整建。
楊秀玉說，維護公園環境就像一個人要定時理髮、刮鬍子，市府老是花大錢規畫設計，不如挪一些來做為維護經費。植物也是有生命的，平時就有定期維護荷花池環境，不要有人批評才說預算不足。
徐燕興表示，基隆市公園維護模式需要結構性的變革，現在因為中央已無「公園專案」，爭取競爭型計畫補助，難度相對變高。百福公園荷花池的問題，不單單只是其他水生植物侵入，而是連底泥都要整治。未來除持續提案爭取中央補助改造百福公園，也會加強維護環境，治標和治本雙管齊下。
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