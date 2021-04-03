南美館推手陳輝東創作展 為太魯閣號罹難者默哀
國內知名畫家，也是南美館第1屆董事長陳輝東正在南美2館舉行「美的探索—陳輝東創作展」，今天下午舉行開幕儀式，立法院副院長蔡其昌、台南市長黃偉哲等人在開幕前為太魯閣號罹難者默哀。
陳輝東是南美館的催生者之一，館內所收藏價值7、8億元，多數得力於陳輝東的奔走與號召，讓許多藝術家或家屬捐出作品。黃偉哲推許，因為有陳輝東才有這座藝術殿堂南美館。
黃偉哲表示，陳輝東數十年來創作不斷，並在藝術管理上，讓這座美術館能夠這樣的耀眼，能有此表現，台灣寥寥可數，也因為如此，日前五月天來台南辦演唱會，也是基於對陳輝東的孺慕，捐款1百萬給台南市美術館。
館方指出，陳輝東為人物肖像、風景、靜物等領域皆能卓然有成的全方位藝術家，初期作品充滿高度實驗精神，表現、抽象與寫實構成其探索向度，加以關心世界美術思潮、一度客居歐美，不斷反思與內化，逐步形塑成屬於自身所特有的精神性寫實主義風格。
南美館介紹陳輝東作品內容寫著「充滿濃烈情感與深刻觀察與洞析力，筆下漁民如同大地之子般堪耐摧折，卻又內藏樂觀進取的精神；人物肖像則形神兼備，直探人物內心深處的情緒、感情與理想世界，精彩動人；其家人肖像親情揚溢、友人形影則真情流露，已然成為台灣美術界中人物表現的獨特風格。」
美的探索－陳輝東創作展呈現出陳輝東60餘年創作軌跡與其美感世界；今天開幕展包括立委陳明文、邱議瑩、陳亭妃、王定宇、林俊憲、林宜瑾、郭國文及台南市議員邱莉莉、郭鴻儀、沈震東、李啟維等人都來參加並祝賀。
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