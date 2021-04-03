台東縣長饒慶鈴慰問罹難者家屬 指示全力協助
太魯閣事故311名乘客中，目前罹難者確認設籍台東者為7名，其中2名遺體已運回台東；縣長饒慶鈴今天上午致哀慰問，並指示持續掌握最新情況。縣府同時提供諮詢後續服務電話，全力協助。
台鐵408次太魯閣號昨天在花蓮縣秀林鄉大清水隧道發生出軌意外事故，造成嚴重死傷。台東縣政府表示，311名乘客中，其中59人設籍台東，傷者177人、 有21人設籍台東，其中7人仍在花蓮住院，另外在台東就醫個案都已離院。
縣政府社會處表示，事故列車上不少台東鄉親搭乘要返鄉掃墓，饒慶鈴除了昨晚連夜趕赴花蓮慰問住院傷者並前往殯儀館慰問罹難者家屬，得知今天凌晨2名台東罹難者遺體已運回台東，一早又特別與市長張國洲到市殯慰問家屬。饒慶鈴表示，會與團隊持續掌握最新情況，全力陪伴與協助。
有關太魯閣事故，縣府社會處應變小組將協助受傷及罹難的所有台東縣民，進行後續相關社會救助事項。事故專線諮詢電話：089-350731 社會處社會救助科。
縣府後續協助電話如下： 家屬如需瞭解傷者情形，詢問專線 0922-983276（台東縣衛生局）； 家屬如需詢問罹難者情形，詢問專線 089-350731（台東縣政府社會處）； 家屬如需其他協助，詢問專線1999（台東縣民服務中心）；台東殯儀相關事項，詢問專線089-311090（台東縣政府民政處）。
此外，相關資訊及時更新#太魯閣事故災情看板 。
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