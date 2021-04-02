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基隆信義市場對面人行道被封 圍籬將退縮闢1米半行人走

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆信義市場對面人行道被封，圍籬將退縮闢1米半讓人走。記者游明煌／攝影
基隆信義市場對面人行道被封，圍籬將退縮闢1米半讓人走。記者游明煌／攝影

基隆市信二路、義七路路口基隆港務分公司興建育成中心工程，但近來把原有整個人行道空間整個封起來設置圍籬，行人被迫走到馬路上，每天上演與車爭道，危險萬分。基隆港務公司今天說明，圍籬將退縮闢出1米半人行空間，讓民眾安全通行。

議員及民眾反映，因為人行道被圍籬封起來，行人被迫走到馬路上十分危險，昨天本報報導，市議員陳宜說，信義市場的人行道被封起來，很多人被迫走到馬路上，有的拄著拐杖，還有的婦人推著嬰兒車，非常的危險，應區隔出一個人行安全通道才對。

市議員韓世昱表示，這樣的罔顧市民安全的方式無法接受，把人行道全數封閉，完全漠視民眾行的權益與生命安全，迫使老弱婦孺及使用輪椅的朋友們必需行走在快車道上，要求基隆市政府拿出魄力，還給民眾安全通行空間。

基隆港務分公司對於此案提出說明，配合改善措施為先退縮圍籬讓出人行道，後續再申請借用部分機慢車道，目前為汽機車停車格，希望先設置臨時人行通路，確保行安無虞，再進行人行道施作。分公司會責成廠商注意施工作業及行人行走安全。

港務分公司說，建案規畫設計過程中，有參照市府意見，建築物退縮基地範圍，另配合全面翻修現有不平的人行道鋪面，以提供市民更安全之行走通道。未來施工將優先考量施作行人替代路線，並盡量縮短施工期，以減少市民之不便。

基隆信義市場對面人行道被封，圍籬將退縮闢1米半讓人走。記者游明煌／攝影
基隆信義市場對面人行道被封，圍籬將退縮闢1米半讓人走。記者游明煌／攝影
基隆信義市場對面人行道被封，圍籬將退縮闢1米半讓人走。記者游明煌／攝影
基隆信義市場對面人行道被封，圍籬將退縮闢1米半讓人走。記者游明煌／攝影

人行道 基隆港 車道

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